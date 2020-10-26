https://ria.ru/20201026/siriya-1581529396.html

Митрополит Иларион посетил авиабазу ВКС РФ в Сирии

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил в Сирии с визитом базу ВКС РФ в Хмеймиме, в ходе... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:34

2020-10-26T10:34

2020-10-26T10:37

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<strong>ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 окт - РИА Новости.</strong> Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил в Сирии с визитом базу ВКС РФ в Хмеймиме, в ходе которого пообщался с военнослужащими и посадил дерево на сквере российско-сирийской дружбы, передает корреспондент РИА Новости.Приезд иерарха РПЦ на базу в Хмеймиме - завершающая часть его командировки в Сирию. За это время митрополит Иларион встретился в Дамаске с блаженнейшим патриархом Антиохийским Игнатием, а также посетил древний христианский город Маалюля, который во время войны был оккупирован террористами.Священник, служивший до обращений в церковь в пограничных войсках СССР, осмотрел территорию авиабазы, побывал в музее, местном храме, пообщался с солдатами и офицерами."Я впечатлен тем высочайшим уровнем, на котором эта база находится. Меня ознакомили с новейшими видами вооружения, которые используются, но самое главное - я имел возможность пообщаться с личным составом. И о чем обычно говорит священнослужитель? Об очень простых и об очень сложных вещах. О том, как человеку построить свои взаимоотношении с богом, о том, почему мы все нуждаемся в божьей помощи", - сказал Иларион.Митрополит назвал служащих на базе в Хмеймиме людьми "героическими, сильными духом, волей"."Но даже таким сильным людям, а может быть и особенно им, нужна помощь божья. И вот я всем желал и всем желаю, чтобы все те, кто несут здесь свою службу, вернулись домой целыми, невредимыми, здоровыми и непобедимыми", - подчеркнул священнослужитель.

https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html

https://ria.ru/20201022/siriya-1581066307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, хмеймим, новости - религия и мировоззрение, маалюля, здоровье - общество, русская православная церковь, сирия