https://ria.ru/20201026/shkolnitsa-1581516068.html
Школьница на Урале ударила знакомую ножом
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова возьмет на контроль ситуацию в селе Русская Теча, где 15-летняя девочка ударила ножом... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:54
2020-10-26T08:54
2020-10-26T08:54
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинской области</a> Евгения Майорова возьмет на контроль ситуацию в селе Русская Теча, где 15-летняя девочка ударила ножом сверстницу, и проведет проверку случившегося.По данным СК, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую. Потерпевшая в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении. В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)."О происшествии мне известно. Проверим… Буду выяснять, что случилось, возможно, с выездом на место", - сказала Майорова в понедельник РИА Новости.В следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону агентству уточнили, что инцидент произошел в ходе ссоры, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия