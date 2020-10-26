https://ria.ru/20201026/shkola-1581577899.html

В Подмосковье 468 школьных классов ушли на карантин за прошлую неделю

Почти 470 школьных классов Московской области переведены на карантин по итогам прошлой недели, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:14

2020-10-26T14:14

2020-10-26T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Почти 470 школьных классов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> переведены на карантин по итогам прошлой недели, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина."У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тысяч классов, если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика – у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад", - сказала Каклюгина в ходе заседания регионального правительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">телеканала "360"</a>.Она отметила, что из почти миллиона школьников Подмосковья болеют только 374 ребенка. "У нас идет прирост по болеющим учителям, плюс 150 по сравнению с предыдущей неделей", - подчеркнула министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество