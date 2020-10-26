Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/shkola-1581577899.html
В Подмосковье 468 школьных классов ушли на карантин за прошлую неделю
Почти 470 школьных классов Московской области переведены на карантин по итогам прошлой недели, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:14
2020-10-26T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148662/40/1486624065_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_532cfece493985dc81a4dad75b978634.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Почти 470 школьных классов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> переведены на карантин по итогам прошлой недели, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина."У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тысяч классов, если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика – у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад", - сказала Каклюгина в ходе заседания регионального правительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">телеканала "360"</a>.Она отметила, что из почти миллиона школьников Подмосковья болеют только 374 ребенка. "У нас идет прирост по болеющим учителям, плюс 150 по сравнению с предыдущей неделей", - подчеркнула министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148662/40/1486624065_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_99a0048df7795af35bde5c0c6a484192.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье 468 школьных классов ушли на карантин за прошлую неделю

14:14 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ Омска пишет на доске информацию о карантине
Учитель одной из школ Омска пишет на доске информацию о карантине - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Почти 470 школьных классов Московской области переведены на карантин по итогам прошлой недели, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
"У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тысяч классов, если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика – у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад", - сказала Каклюгина в ходе заседания регионального правительства в эфире телеканала "360".
Она отметила, что из почти миллиона школьников Подмосковья болеют только 374 ребенка. "У нас идет прирост по болеющим учителям, плюс 150 по сравнению с предыдущей неделей", - подчеркнула министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния