https://ria.ru/20201026/sanktsii-1581607600.html

В Европарламенте подготовили новый санкционный список по Белоруссии

Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:35

2020-10-26T16:35

2020-10-26T16:35

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список санкций по <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, говорится в распространенном заявлении политического объединения.В настоящее время <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> работает над вторым пакетом индивидуальных санкций по Белоруссии, в который, как ожидается, войдет и президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Список формируется на уровне постпредов стран Евросоюза, парламент не принимает официального участия в такой работе. Первый пакет вступил в силу 2 октября, в него вошли 40 физических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификации президентских выборов и применению силы к демонстрантам.В опубликованном партией списке значатся 86 фамилий, в числе которых представители СМИ Белоруссии, министры, помощники президента, судьи, сотрудники пенитенциарных учреждений, избиркомов и ЦИК страны, а также сын Александра Лукашенко Виктор.Сообщается, что партия работала над списком совместно с представителями белорусской оппозиции.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире