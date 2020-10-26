Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/sanktsii-1581607600.html
В Европарламенте подготовили новый санкционный список по Белоруссии
Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:35
2020-10-26T16:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_0:294:3076:2024_1400x0_80_0_0_0cac5815ec94c9474bed66b4ee158dca.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список санкций по <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, говорится в распространенном заявлении политического объединения.В настоящее время <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> работает над вторым пакетом индивидуальных санкций по Белоруссии, в который, как ожидается, войдет и президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Список формируется на уровне постпредов стран Евросоюза, парламент не принимает официального участия в такой работе. Первый пакет вступил в силу 2 октября, в него вошли 40 физических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификации президентских выборов и применению силы к демонстрантам.В опубликованном партией списке значатся 86 фамилий, в числе которых представители СМИ Белоруссии, министры, помощники президента, судьи, сотрудники пенитенциарных учреждений, избиркомов и ЦИК страны, а также сын Александра Лукашенко Виктор.Сообщается, что партия работала над списком совместно с представителями белорусской оппозиции.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_c02791880679e60f0a1734e70a889399.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В Европарламенте подготовили новый санкционный список по Белоруссии

16:35 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список санкций по Белоруссии, говорится в распространенном заявлении политического объединения.
В настоящее время Евросоюз работает над вторым пакетом индивидуальных санкций по Белоруссии, в который, как ожидается, войдет и президент Александр Лукашенко. Список формируется на уровне постпредов стран Евросоюза, парламент не принимает официального участия в такой работе. Первый пакет вступил в силу 2 октября, в него вошли 40 физических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификации президентских выборов и применению силы к демонстрантам.

"Группа EPP сегодня опубликовала список из почти 90 белорусских чиновников и других лиц, причастных к фальсификации выборов, пыткам, насилию против демонстрантов после 9 августа. Список является напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступления, не могут рассчитывать на анонимность. Мы будем требовать привлечения их к ответственности", - говорится в заявлении.

В опубликованном партией списке значатся 86 фамилий, в числе которых представители СМИ Белоруссии, министры, помощники президента, судьи, сотрудники пенитенциарных учреждений, избиркомов и ЦИК страны, а также сын Александра Лукашенко Виктор.
Сообщается, что партия работала над списком совместно с представителями белорусской оппозиции.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 15:44Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала о поддержке реформ в Белоруссии со стороны ЕС
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Обсудить0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
Лента новостейМолния