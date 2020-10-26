https://ria.ru/20201026/samara-1581655547.html

В Самарской области создадут запас противовирусных препаратов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать в аптеках региона запас препаратов для лечения вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:11

2020-10-26T20:11

2020-10-26T20:11

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий азаров

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> поручил создать в аптеках региона запас препаратов для лечения вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба облправительства."Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> поставил задачу представителям аптечных сетей создать запас препаратов для лечения вирусных заболеваний", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, вопрос обеспеченности лекарствами аптечных сетей обсуждался в понедельник на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам Азарова, в последнее время от жителей поступают обращения, в которых говорится об отсутствии в аптеках отдельных видов лекарств, в первую очередь – противовирусных и противотромбозных препаратов, а также антибиотиков.Как пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, нехватка лекарств связана, в первую очередь, с ажиотажным спросом на них. Представители крупнейших аптечных сетей Самарской области сообщили, что в период пандемии увеличили лимиты по запасу препаратов с нормативных 30 дней до 45, а в некоторых аптеках – до 90 дней, тем не менее, в связи с ажиотажным спросом отдельные виды лекарств могут временно присутствовать лишь в ряде аптек. По словам представителей аптек, сложности возникали и в связи с новыми требованиями по маркировке, однако решение на уровне <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ о переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы даст возможность дистрибьютерам и сетям осуществлять продажи в прежнем режиме.Азаров поручил министерству здравоохранения совместно с аптечными сетями усилить информационную работу с населением. При этом губернатор подчеркнул, что руководители аптечных сетей должны работать на опережение, формировать запас, чтобы факт отсутствия какого-либо препарата в отдельной аптеке не вызывал паники у населения, и, как следствие, ажиотажного спроса."Мы находимся в режиме повышенной готовности, фактически в боевых условиях, поэтому работайте с дистрибьютерами, с производителями, договаривайтесь о поставках. Если у вас образуются избытки, мы готовы у вас их приобретать, но обеспечьте наличие всех положенных лекарств в каждой аптеке", – обратился Азаров к руководителям аптечных сетей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581293585.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий азаров, самарская область, общество