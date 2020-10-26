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Эксперт оценил вероятность позитивного ответа НАТО на предложение по РСМД
Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД расширяет российские инициативы по мораторию на размещение этого класса ракет в Европе, однако вероятность... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:39
2020-10-26T17:39
российская академия наук
нато
владимир путин
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по РСМД расширяет российские инициативы по мораторию на размещение этого класса ракет в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако вероятность позитивного ответа НАТО в целом и отдельных членов альянса относительно призрачна, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра Международной безопасности ИМЭМО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.По его словам, заявление по "пост-ДРСМД", возможно, продолжает список действий и инициатив в ракетно-ядерной сфере последнего года, к которым также можно отнести, например, предложение о саммите глав официальных ядерных держав, открытую публикацию "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания", гибкую позицию по продлению ДСНВ."Сегодняшние предложения уточняют и дополняют российское обязательство о неразмещении первым ракет средней и меньшей дальности с региональным акцентом. Важными деталями являются повышенное внимание к европейскому региону, а также конкретные меры "в духе доброй воли" относительно крылатой ракеты наземного базирования 9М729",- заявил эксперт.Не исключено, добавил он, что это свидетельствует о "более высокой степени понимания озабоченностей и желаний как раз европейских партнёров, и отсутствия в настоящее время соответствующих ракет в регионе"."Правда, АТР также упомянут, но там архитектура взаимного ракетно-ядерного (и неядерного) сдерживания значительно сложнее",- сказал Стефанович.."Перспектива позитивной реакции НАТО в целом и отдельных членов альянса остаётся относительно призрачной, однако есть надежда, что партнёры постепенно вновь смогут осознать ценность для национальной и международной безопасности если не контроля над вооружениями, то хотя бы совместных мер по снижению угроз, а также тот простой факт, что в данной области может быть только "встречное движение", но никак не односторонние ультиматумы",- резюмировал он.Путин на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/drsmd-1581586512.html
https://ria.ru/20190805/1557156968.html
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российская академия наук, нато, владимир путин, европа, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность позитивного ответа НАТО на предложение по РСМД

17:39 26.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД расширяет российские инициативы по мораторию на размещение этого класса ракет в Европе, однако вероятность позитивного ответа НАТО в целом и отдельных членов альянса относительно призрачна, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра Международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
По его словам, заявление по "пост-ДРСМД", возможно, продолжает список действий и инициатив в ракетно-ядерной сфере последнего года, к которым также можно отнести, например, предложение о саммите глав официальных ядерных держав, открытую публикацию "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания", гибкую позицию по продлению ДСНВ.
"Сегодняшние предложения уточняют и дополняют российское обязательство о неразмещении первым ракет средней и меньшей дальности с региональным акцентом. Важными деталями являются повышенное внимание к европейскому региону, а также конкретные меры "в духе доброй воли" относительно крылатой ракеты наземного базирования 9М729",- заявил эксперт.
Не исключено, добавил он, что это свидетельствует о "более высокой степени понимания озабоченностей и желаний как раз европейских партнёров, и отсутствия в настоящее время соответствующих ракет в регионе".
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Вчера, 14:53Сказано в эфире
Срочный вопрос. Эксперты оценили идею Путина по снижению напряженности Президент РФ Владимир Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе в условиях прекращения ДРСМД. Инициативу прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
"Правда, АТР также упомянут, но там архитектура взаимного ракетно-ядерного (и неядерного) сдерживания значительно сложнее",- сказал Стефанович..
"Перспектива позитивной реакции НАТО в целом и отдельных членов альянса остаётся относительно призрачной, однако есть надежда, что партнёры постепенно вновь смогут осознать ценность для национальной и международной безопасности если не контроля над вооружениями, то хотя бы совместных мер по снижению угроз, а также тот простой факт, что в данной области может быть только "встречное движение", но никак не односторонние ультиматумы",- резюмировал он.
Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
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Российская академия наукНАТОВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
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