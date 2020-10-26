https://ria.ru/20201026/rsmd-1581624646.html

Эксперт оценил вероятность позитивного ответа НАТО на предложение по РСМД

Предложение президента РФ Владимира Путина по РСМД расширяет российские инициативы по мораторию на размещение этого класса ракет в Европе, однако вероятность... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:39

2020-10-26T17:39

2020-10-26T17:39

российская академия наук

нато

владимир путин

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149724/61/1497246155_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ecc7b8450446969fdd1d8b76ada593c3.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по РСМД расширяет российские инициативы по мораторию на размещение этого класса ракет в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако вероятность позитивного ответа НАТО в целом и отдельных членов альянса относительно призрачна, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра Международной безопасности ИМЭМО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.По его словам, заявление по "пост-ДРСМД", возможно, продолжает список действий и инициатив в ракетно-ядерной сфере последнего года, к которым также можно отнести, например, предложение о саммите глав официальных ядерных держав, открытую публикацию "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания", гибкую позицию по продлению ДСНВ."Сегодняшние предложения уточняют и дополняют российское обязательство о неразмещении первым ракет средней и меньшей дальности с региональным акцентом. Важными деталями являются повышенное внимание к европейскому региону, а также конкретные меры "в духе доброй воли" относительно крылатой ракеты наземного базирования 9М729",- заявил эксперт.Не исключено, добавил он, что это свидетельствует о "более высокой степени понимания озабоченностей и желаний как раз европейских партнёров, и отсутствия в настоящее время соответствующих ракет в регионе"."Правда, АТР также упомянут, но там архитектура взаимного ракетно-ядерного (и неядерного) сдерживания значительно сложнее",- сказал Стефанович.."Перспектива позитивной реакции НАТО в целом и отдельных членов альянса остаётся относительно призрачной, однако есть надежда, что партнёры постепенно вновь смогут осознать ценность для национальной и международной безопасности если не контроля над вооружениями, то хотя бы совместных мер по снижению угроз, а также тот простой факт, что в данной области может быть только "встречное движение", но никак не односторонние ультиматумы",- резюмировал он.Путин на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/drsmd-1581586512.html

https://ria.ru/20190805/1557156968.html

1

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, нато, владимир путин, европа, сша, в мире