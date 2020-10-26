https://ria.ru/20201026/rsmd-1581554324.html

Россия призывает НАТО к мораторию на РСМД наземного базирования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:32

2020-10-26T12:32

2020-10-26T12:32

россия

нато

владимир путин

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, пока в регионах не появятся ракетные вооружения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает пресс-служба Кремля."В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - говорится в заявлении.Президент добавил, что не утратил актуальности призыв России к странам <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> рассмотреть возможность объявления встречного моратория.В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон не пошел навстречу.

https://ria.ru/20200820/drsmd-1576049842.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, владимир путин, сша, безопасность