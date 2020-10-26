Путин предложил варианты мер для снятия озабоченностей по РСМД
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия предлагает всем рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей в сфере РСМД, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, которое приводит пресс-служба Кремля.
"Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей", - говорится в тексте заявления.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.