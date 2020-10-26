https://ria.ru/20201026/rsmd-1581553057.html

Путин предложил варианты мер для снятия озабоченностей по РСМД

Россия предлагает всем рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей в сфере РСМД, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия предлагает всем рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей в сфере РСМД, говорится в заявлении президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, которое приводит пресс-служба Кремля.В 2019 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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