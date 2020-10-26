https://ria.ru/20201026/rozhdaemost-1581549345.html
Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России на 23,7 процента
Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:06
2020-10-26T12:06
2020-10-26T12:06
россия
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>.Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад - 1,62, в текущем году - 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.
https://ria.ru/20200617/1573037283.html
Gloomy Humorist
Предохраняться наконец-то научились )))
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, общество