Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/rozhdaemost-1581549345.html
Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России на 23,7 процента
Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:06
2020-10-26T12:06
россия
анна кузнецова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_a604bdc74e813b82f6abed0a50b4cdfa.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>.Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад - 1,62, в текущем году - 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.
https://ria.ru/20200617/1573037283.html
Предохраняться наконец-то научились )))
10
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_139:0:2362:1667_1400x0_80_0_0_4fe538f52ad6df95a44886bdcf88250b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России на 23,7 процента

12:06 26.10.2020
 
© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Fotolia / rufous
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола в ОНФ.

Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад - 1,62, в текущем году - 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 05:52
Врач рассказал, как самоизоляция повлияет на рождаемость в России
 
Обсудить5
РоссияАнна КузнецоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
Лента новостейМолния