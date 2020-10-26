https://ria.ru/20201026/rogozin-1581644170.html

Рогозин сравнил космические планы США с производством жвачки на Луне

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался против того, чтобы Россия повторяла за США американские проекты. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:06

2020-10-26T19:06

2020-10-26T19:06

риа наука

луна

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> высказался против того, чтобы Россия повторяла за США американские проекты."Если в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> сказали, что можно производить жвачку на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a>, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое. Не надо делать то же самое, что делаю они. У нас должен быть свой очень прагматичный выбор. У нас денег намного меньше, ресурсов меньше, и надо тратить их с большим умом", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша