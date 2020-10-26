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https://ria.ru/20201026/rogozin-1581644170.html
Рогозин сравнил космические планы США с производством жвачки на Луне
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался против того, чтобы Россия повторяла за США американские проекты. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:06
2020-10-26T19:06
риа наука
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> высказался против того, чтобы Россия повторяла за США американские проекты."Если в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> сказали, что можно производить жвачку на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a>, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое. Не надо делать то же самое, что делаю они. У нас должен быть свой очень прагматичный выбор. У нас денег намного меньше, ресурсов меньше, и надо тратить их с большим умом", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html
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луна
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозин сравнил космические планы США с производством жвачки на Луне

19:06 26.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался против того, чтобы Россия повторяла за США американские проекты.
"Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое. Не надо делать то же самое, что делаю они. У нас должен быть свой очень прагматичный выбор. У нас денег намного меньше, ресурсов меньше, и надо тратить их с большим умом", - сказал он журналистам.
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РИА НаукаЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСША
 
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