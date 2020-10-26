https://ria.ru/20201026/rezina-1581504541.html

Названы семь "глупых" ошибок при сезонной смене шин

Эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев назвал семь "глупых" ошибок при сезонной смене шин. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T03:39

2020-10-26T03:39

2020-10-26T11:40

россия

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Эксперт журнала "<a href="https://ria.ru/product_Za_rulem/" target="_blank">За рулем</a>" Владимир Соловьев <a href="https://www.zr.ru/" target="_blank">назвал</a> семь "глупых" ошибок при сезонной смене шин.Одной из них является установка изношенных и дефектных изделий. По словам Соловьева, после длительного хранения необходимо проверять каждую шину на целостность и износ, нелишним является осмотр посадочных бортов шин на случай повреждений от небрежного демонтажа.Также следует проверить колесные диски на предмет коррозии и повреждений. "Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведет к нарушению герметичности и к необходимости все время подкачивать это колесо", — предупредил эксперт.Ошибкой является и монтаж шин "насухую". Соловьев указал, что при монтаже шины на диск необходимо использовать соответствующую пасту, при этом ни в коем случае нельзя применять консистентные смазки типа литола или моторные масла, так как они разъедают резину.Другая ошибка заключается в неправильной установке шин по рисунку протектора. "Не допустить ошибки при монтаже помогают стрелки на боковине в направлении вращения. При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой колесо должно быть обращено наружу (outside) или вовнутрь (inside)", — пояснил Соловьев.Кроме того, необходимо проверять давление в шинах, поскольку это "не менее важно, чем давление для организма человека", отметил он.Еще одна ошибка связана с игнорированием необходимости балансировки колеса. По словам эксперта, неправильно считать, что при аккуратной езде без грубых наездов на препятствия на балансировке можно сэкономить. Соловьев пояснил, что по мере износа шины меняется вес каждой из ее частей, что приводит к разбалансировке. К этому также может привести и банальная потеря грузика.Последняя ошибка заключается в неправильной затяжке болтов или гаек крепления колеса. Эксперт указал, что при затяжке необходимо применять динамометрический ключ, а прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы категорически не рекомендуется. Кроме того, нельзя смазывать колесные болты, так как это чревато самопроизвольным откручиванием и потерей колеса во время движения.

https://ria.ru/20201025/okno-1581407113.html

https://ria.ru/20201021/koleso-1580789533.html

Василий Иванов Всегда ставлю только изношенные и дефектные шины, монтаж насухую, только ржавые диски, шины стрелкой только назад, давление наугад, разбалансированные колеса, болты затягиваю по порядку пальцами. Эсперт открыл мне глаза на жизнь! Нобелевку ему! 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество