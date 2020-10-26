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Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака
Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:29
2020-10-26T21:23
здоровье
здоровье - общество
рудн
константин титов
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/" target="_blank" data-auto="true">РУДН</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Титов</a> телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/202010261752-ZwpBj.html?utm_source=tvzvezda&amp;utm_medium=longpage&amp;utm_campaign=longpage&amp;utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда"</a>.Врач рассказал, что употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак. Специалист отметил, что опухолям для развития нужно своеобразное "питание", и глюкоза хорошо для этого подходит. Он также предупредил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.
https://ria.ru/20201023/rak-1581128524.html
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Новости
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РИА Новости
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здоровье, здоровье - общество, рудн, константин титов, общество

Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

20:29 26.10.2020 (обновлено: 21:23 26.10.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов телеканалу "Звезда".
Врач рассказал, что употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Специалист отметил, что опухолям для развития нужно своеобразное "питание", и глюкоза хорошо для этого подходит. Он также предупредил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.
Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 09:08РИА Наука
Найден способ определить эффективность лечения рака
 
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ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРУДНКонстантин ТитовОбщество
 
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