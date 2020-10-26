https://ria.ru/20201026/rak-1581625185.html

Названы пять самых распространенных видов рака

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний и факторы, повышающие риск их... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:40

2020-10-26T17:40

2020-10-26T17:40

михаил мяснянкин

рак

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Онколог-хирург, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний и факторы, повышающие риск их возникновения.По его словам, наиболее часто встречается рак кожи и меланома. Он отметил, что всплеск этого заболевания связан с тем, что люди слишком много времени проводят на солнце без каких-либо защитных барьеров."Второе место занимает рак легких. Самым важным фактором риска этого онкологического заболевания является курение и работа на вредном производстве. Например, на нефтяных фабриках", — рассказал врач в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>На третьей строчке располагается рак молочной железы, далее следуют рак предстательной железы и колоректальный рак.Специалист пояснил, что распространение онкологических заболеваний зависит, прежде всего, от биологии самой опухоли, гендерной принадлежности и образа жизни.

https://ria.ru/20201023/insult-1581164014.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, рак, здоровье - общество