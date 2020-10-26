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Названы пять самых распространенных видов рака
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний и факторы, повышающие риск их... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:40
2020-10-26T17:40
михаил мяснянкин
рак
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Онколог-хирург, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний и факторы, повышающие риск их возникновения.По его словам, наиболее часто встречается рак кожи и меланома. Он отметил, что всплеск этого заболевания&nbsp; связан&nbsp; с тем, что люди слишком много времени проводят на солнце без каких-либо защитных барьеров."Второе место занимает рак легких. Самым важным фактором риска этого онкологического заболевания является курение и работа на вредном производстве. Например, на нефтяных фабриках", — рассказал врач в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>На третьей строчке располагается рак молочной железы, далее следуют рак предстательной железы и колоректальный рак.Специалист&nbsp;пояснил, что распространение онкологических заболеваний зависит, прежде всего, от биологии самой опухоли, гендерной принадлежности и образа жизни.
https://ria.ru/20201023/insult-1581164014.html
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михаил мяснянкин, рак, здоровье - общество

Названы пять самых распространенных видов рака

17:40 26.10.2020
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний и факторы, повышающие риск их возникновения.
По его словам, наиболее часто встречается рак кожи и меланома. Он отметил, что всплеск этого заболевания  связан  с тем, что люди слишком много времени проводят на солнце без каких-либо защитных барьеров.
"Второе место занимает рак легких. Самым важным фактором риска этого онкологического заболевания является курение и работа на вредном производстве. Например, на нефтяных фабриках", — рассказал врач в комментарии Пятому каналу.
На третьей строчке располагается рак молочной железы, далее следуют рак предстательной железы и колоректальный рак.
Специалист пояснил, что распространение онкологических заболеваний зависит, прежде всего, от биологии самой опухоли, гендерной принадлежности и образа жизни.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Врач назвал опасное последствие инсульта
 
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Михаил МяснянкинракЗдоровье - Общество
 
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