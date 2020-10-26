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https://ria.ru/20201026/rak-1581581263.html
"Росатом" создает тест для диагностики рака желудка на ранней стадии
Проектирование участка синтеза С-13-карбамида – продукта, использующегося для изготовления медицинских дыхательных тестов с целью выявления рака желудка на... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:30
2020-10-26T14:34
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
красноярский край
зеленогорск
твэл
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Проектирование участка синтеза С-13-карбамида – продукта, использующегося для изготовления медицинских дыхательных тестов с целью выявления рака желудка на ранней стадии, началось на предприятии топливной компании госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" ТВЭЛ "Электрохимический завод" (<a href="http://ria.ru/location_Zelenogorsk_2/" target="_blank" data-auto="true">Зеленогорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a>), сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a>."В цехе по производству изотопов ЭХЗ начались работы по проектированию участка синтеза С-13-карбамида", - говорится в сообщении.На протяжении последних десятилетий изотопные методы анализа все более активно применяются в медицине. В частности, при использовании изотопного дыхательного теста применяется метод, позволяющий выявить бактерию Helicobacter pylori, которая играет ключевую роль в возникновении язвы и рака желудка. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 (С-13) и углерод-12 (С-12), содержащимися в выдыхаемом пациентом воздухе. Ведущие гастроэнтерологические организации рекомендуют такой тест, отмечая его наибольшую достоверность в сравнении с иными вариантами тестов.Всего в России ежегодно проводится лишь несколько тысяч диагностических тестов. Для этого используются в основном дорогостоящие импортные препараты. По данным Минздрава России количество пациентов в стране, которым необходима процедура диагностики, составляет порядка 17 миллионов человек. В России рынок изотопных дыхательных тестов находится в начальной стадии формирования. Широкое применение углерода-13 в медицинской диагностике многие годы сдерживалось, в том числе ввиду отсутствия крупномасштабного производства изотопа С-13, которое в настоящее время освоено специалистами ЭХЗ, отмечается в сообщении.Для производства С-13-карбамида используется высокообогащенный изотоп углерод-13 (С-13) в виде углекислого газа. Обогащение углерода по изотопу С-13 осуществляется в каскадах газовых центрифуг."Электрохимический завод" производит низкообогащенный с помощью газовых центрифуг уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.
https://ria.ru/20201013/rosatom-1579631058.html
https://ria.ru/20201008/mifi-1578630937.html
https://ria.ru/20201021/rak-1580854662.html
красноярский край
зеленогорск
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", красноярский край, зеленогорск, твэл

"Росатом" создает тест для диагностики рака желудка на ранней стадии

14:30 26.10.2020 (обновлено: 14:34 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проектирование участка синтеза С-13-карбамида – продукта, использующегося для изготовления медицинских дыхательных тестов с целью выявления рака желудка на ранней стадии, началось на предприятии топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"В цехе по производству изотопов ЭХЗ начались работы по проектированию участка синтеза С-13-карбамида", - говорится в сообщении.
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"Росатом" готовится к испытаниям препарата-"убийцы" метастазов
На протяжении последних десятилетий изотопные методы анализа все более активно применяются в медицине. В частности, при использовании изотопного дыхательного теста применяется метод, позволяющий выявить бактерию Helicobacter pylori, которая играет ключевую роль в возникновении язвы и рака желудка. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 (С-13) и углерод-12 (С-12), содержащимися в выдыхаемом пациентом воздухе. Ведущие гастроэнтерологические организации рекомендуют такой тест, отмечая его наибольшую достоверность в сравнении с иными вариантами тестов.
Всего в России ежегодно проводится лишь несколько тысяч диагностических тестов. Для этого используются в основном дорогостоящие импортные препараты. По данным Минздрава России количество пациентов в стране, которым необходима процедура диагностики, составляет порядка 17 миллионов человек. В России рынок изотопных дыхательных тестов находится в начальной стадии формирования. Широкое применение углерода-13 в медицинской диагностике многие годы сдерживалось, в том числе ввиду отсутствия крупномасштабного производства изотопа С-13, которое в настоящее время освоено специалистами ЭХЗ, отмечается в сообщении.
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Лечение сложных форм рака: новые достижения российских ученых
Для производства С-13-карбамида используется высокообогащенный изотоп углерод-13 (С-13) в виде углекислого газа. Обогащение углерода по изотопу С-13 осуществляется в каскадах газовых центрифуг.
"Электрохимический завод" производит низкообогащенный с помощью газовых центрифуг уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Найден биомаркер рака желудка
 
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Красноярский крайЗеленогорскТВЭЛ
 
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