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Путин призвал модернизировать инфекционную службу в регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:36
2020-10-26T18:36
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству и регионам рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров, доложить до 1 декабря, соответствующий <a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273" target="_blank" rel="nofollow noopener">перечень</a> поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 декабря 2020 года, ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и руководители субъектов РФ.
https://ria.ru/20201026/gubernatory-1581637434.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин призвал модернизировать инфекционную службу в регионах

18:36 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров, доложить до 1 декабря, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ", - говорится в перечне поручений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 18:26
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Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 декабря 2020 года, ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители субъектов РФ.
 
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
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