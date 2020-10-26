https://ria.ru/20201026/putin-1581553302.html

Россия готова к минимизации последствий развала ДРСМД, заявил Путин

Россия готова к минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон, говорится в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

выход сша из договора о рсмд

владимир путин

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова к минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон, говорится в заявлении президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, текст которого приводит пресс-служба Кремля."В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", - говорится в заявлении.В 2019 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, владимир путин, москва, в мире