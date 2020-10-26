https://ria.ru/20201026/putin-1581526374.html
Путин поблагодарил депутатов за ритмичную законотворческую работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за ритмичную законотворческую работу, отметив, что это было в высшей степени востребовано. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:15
2020-10-26T10:15
2020-10-26T10:23
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за ритмичную законотворческую работу, отметив, что это было в высшей степени востребовано."Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем коллегам Вашим за работу. Действительно, это в высшей степени востребовано, и было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу. Знаю, что она не прекращалась не только формально, но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", - сказал он в ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.Путин подчеркнул, что "и в целом, конечно, это большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована и проводится с хорошим очень результатом"."Так что и Вам, и всем депутатам Госдумы передайте, пожалуйста, слова благодарности за это", - сказал он."Спасибо большое, Владимир Владимирович. Для нас это дорогого стоит и обязывает ко многому", - ответил Володин.
https://ria.ru/20201024/pravitelstvo-1581310309.html
https://ria.ru/20200923/sovfed-1577670866.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за ритмичную законотворческую работу, отметив, что это было в высшей степени востребовано.
"Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем коллегам Вашим за работу. Действительно, это в высшей степени востребовано, и было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу. Знаю, что она не прекращалась не только формально, но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", - сказал он в ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Путин подчеркнул, что "и в целом, конечно, это большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована и проводится с хорошим очень результатом".
"Так что и Вам, и всем депутатам Госдумы передайте, пожалуйста, слова благодарности за это", - сказал он.
"Спасибо большое, Владимир Владимирович. Для нас это дорогого стоит и обязывает ко многому", - ответил Володин.