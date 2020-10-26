https://ria.ru/20201026/puteshestviya-1581550250.html

Названы регионы России, где в ноябре больше всего солнечных дней

Эксперты перечислили регионы России, где в ноябре больше всего солнечных дней, и куда лучше всего отправиться в путешествие, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:48

2020-10-26T13:48

2020-10-26T13:48

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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астрахань

азов

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты перечислили регионы России, где в ноябре больше всего солнечных дней, и куда лучше всего отправиться в путешествие, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53102.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.На первое место поставили Адыгею. Там в последний осенний месяц обычно 16 солнечных дней. По данным национального туроператора, за недельный тур в ноябре придется заплатить 94 тысячи рублей, но 19 тысяч рублей можно вернуть по программе кешбэка. Приезжающие в республику отправляются в поход по Кавказским горам, посещают ущелья, водопады, каньоны и заповедники. В Астрахани в ноябре обычно десять солнечных дней. За четырехдневный тур придется отдать 32 тысячи на двоих, при этом 6,5 тысячи рублей можно вернуть по программе кешбэка. Этот город называют рыбной столицей России, и, по словам участников рынка, среди развлечений рыбалка в дельте Волги вытесняет экскурсионные программы. А еще нужно осмотреть местный Кремль и съездить на соленое озеро Баскунчак.В Ростове-на-Дону в ноябре, как правило, шесть ясных дней и 23 — с переменной облачностью. Трехдневный тур обойдется в 23,4 тысячи рублей на двоих, при этом 4,7 тысячи рублей можно будет вернуть на карту "Мир". После осмотра города, стоит отправиться в пригороды: в станице Старочеркасской познакомиться с традиционным бытом казачества, в Таганроге погулять по чеховским местам, а в Азове осмотреть крепость петровской эпохи.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

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азов

ростов-на-дону

чехов

таганрог

республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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