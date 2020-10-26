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https://ria.ru/20201026/proverka-1581502604.html
Врач назвал правильные способы проверки себя на коронавирус
Россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:10
2020-10-26T05:37
распространение нового коронавируса
тест
коронавирус covid-19
россия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. </strong>Россияне могут проверить себя на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> сразу несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201026/koronavirus-1581249428.html">радио Sputnik</a> инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.На выбор есть три исследования на коронавирус – мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител. Все они хороши и эффективны, но важно понимать, для чего они делаются и использовать их в правильное время, рассказал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По словам Евгения Тимакова, тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться. "Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – уточнил в беседе с радио Sputnik Евгений Тимаков.Тест ПЦР имеет смысл сдавать в первые 14 дней болезни, дальше надо проверять организм уже на антитела."Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G", - рассказал Евгений Тимаков.Также ПЦР следует сдавать уже после болезни."В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил врач в интервью радио Sputnik.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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тест, коронавирус covid-19, россия

Врач назвал правильные способы проверки себя на коронавирус

02:10 26.10.2020 (обновлено: 05:37 26.10.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
На выбор есть три исследования на коронавирус – мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител. Все они хороши и эффективны, но важно понимать, для чего они делаются и использовать их в правильное время, рассказал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
"Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса", – объяснил инфекционист.
По словам Евгения Тимакова, тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться.
"Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – уточнил в беседе с радио Sputnik Евгений Тимаков.
Тест ПЦР имеет смысл сдавать в первые 14 дней болезни, дальше надо проверять организм уже на антитела.
"Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G", - рассказал Евгений Тимаков.
Также ПЦР следует сдавать уже после болезни.
"В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил врач в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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