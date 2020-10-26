https://ria.ru/20201026/proverka-1581502604.html

Врач назвал правильные способы проверки себя на коронавирус

Россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:10

2020-10-26T02:10

2020-10-26T05:37

распространение нового коронавируса

тест

коронавирус covid-19

россия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. </strong>Россияне могут проверить себя на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> сразу несколькими способами. Какой из тестов выбрать, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201026/koronavirus-1581249428.html">радио Sputnik</a> инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.На выбор есть три исследования на коронавирус – мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител. Все они хороши и эффективны, но важно понимать, для чего они делаются и использовать их в правильное время, рассказал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По словам Евгения Тимакова, тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться. "Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – уточнил в беседе с радио Sputnik Евгений Тимаков.Тест ПЦР имеет смысл сдавать в первые 14 дней болезни, дальше надо проверять организм уже на антитела."Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G", - рассказал Евгений Тимаков.Также ПЦР следует сдавать уже после болезни."В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил врач в интервью радио Sputnik.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html

Vosk Seyur главная "примета" - исчезновение обоняния. После чего температура... О-о-чень долго.. После 38,5 надо сбрасывать её солпадеином. Ну и самое опасное - это когда "лёгкие заканчиваются". Вот этот момент самый опасный, а главное неподконтрольный и очень быстрый. Когда уже нечем становится дышать - уже не помочь.. 66

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тест, коронавирус covid-19, россия