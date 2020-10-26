https://ria.ru/20201026/protesty-1581601469.html

Минздрав Белоруссии опроверг сообщения о смерти студента на протестах

Сообщения о смерти студента белорусского вуза от пулевого ранения на акции протеста в Минске являются фейком, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:11

2020-10-26T16:11

2020-10-26T16:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

министерство здравоохранения белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сообщения о смерти студента белорусского вуза от пулевого ранения на акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> являются фейком, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a> в понедельник.Ранее в telegram-каналах появилась информация, что третьекурсник БНТУ (Белорусского национального технического университета) скончался от пулевого ранения во время мирного шествия около площади Якуба Коласа в Минске."Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения является фейком. Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram.Отмечается, что всего "за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы".После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201026/minsk-1581566766.html

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581600797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире