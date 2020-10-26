МВД Белоруссии заявило о "радикальных действиях" среди протестующих
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что за прошедшие сутки в различных регионах страны правоохранительные органы зафиксировали 19 протестных акций.
"Вчера, 25 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 19 протестных акций. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Согласно ее информации, протестные акции прошли во всех областных центрах Белоруссии. При этом правоохранители зафиксировали "единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по улице Кальварийской и улице М.Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков "Табакерка" в Гомеле".
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.