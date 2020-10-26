https://ria.ru/20201026/protestuyuschie-1581545344.html

МВД Белоруссии заявило о "радикальных действиях" среди протестующих

Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что за прошедшие сутки в различных регионах страны правоохранительные органы зафиксировали 19 протестных акций. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:53

2020-10-26T11:53

2020-10-26T11:53

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

гомель

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a> заявило, что за прошедшие сутки в различных регионах страны правоохранительные органы зафиксировали 19 протестных акций."Вчера, 25 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 19 протестных акций. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - сообщила в своем <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.Согласно ее информации, протестные акции прошли во всех областных центрах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. При этом правоохранители зафиксировали "единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по улице Кальварийской и улице М.Богдановича в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, попытка и поджог киосков "Табакерка" в <a href="https://ria.ru/location_Homyel" target="_blank">Гомеле</a>".Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201026/minsk-1581543337.html

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

Пожилой Гладиатор Спонсоры уже и масочки модные подогнали. 28

Zlydennemets Three Да кто б сомневался. Сначала онижедети, потом боевики. Классика картофельной революции 25

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минск

белоруссия

гомель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, гомель, в мире