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"Дедушка нелегкого поведения" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Комедия режиссера Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 48,6 миллиона рублей за выходные по неофициальным и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:44
2020-10-26T10:44
культура
кино и сериалы
новости культуры
михаил сегал
роберт де ниро
светлана ходченкова
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Комедия режиссера Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 48,6 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/kassovye-sbory-v-rossii-i-sng-za-uik-end-22-25-oktyabrya-2020-dannye-neofitsialnye-i-predvaritelnye-/" target="_blank">сообщает</a> портал kinobusiness.com.Согласно сюжету фильма, пенсионер Эд переезжает в дом семьи своей дочери. Двенадцатилетний внук Эда просто в бешенстве, ведь деду отдали его любимую комнату, а самого парня переселили на чердак. Не думая о последствиях, мальчик объявляет дедуле войну. Но пенсионер оказывается не так прост, ведь он был на настоящей войне и как старый солдат готов нести потери. Главную роль в картине сыграл американский актер Роберт Де Ниро.На втором месте в рейтинге российская комедия Михаила Сегала "Глубже!", собравшая за выходные 31,4 миллиона рублей, информирует портал.Третью строчку рейтинга занял боевик Кристофера Нолана "Довод". Боевик собрал за выходные 19,5 миллиона рублей.На четвертом месте приключенческий мультфильм "Семейка Бигфутов" режиссеров Жереми Дегрусона и Бена Стассена. Сборы картины за выходные составили 16,9 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров отечественная мелодрама "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой со сборами 12,9 миллиона рублей за выходные.
https://ria.ru/20201019/pal-1580120361.html
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кино и сериалы, новости культуры, михаил сегал, роберт де ниро, светлана ходченкова

"Дедушка нелегкого поведения" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

10:44 26.10.2020
 
© Фото : Emmett/Furla Oasis Marro/West Madison Entertainment/Tri-G FilmsРоберт Де Ниро в фильме "Дедушка нелегкого поведения"
Роберт Де Ниро в фильме Дедушка нелегкого поведения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Emmett/Furla Oasis Marro/West Madison Entertainment/Tri-G Films
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комедия режиссера Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 48,6 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
Согласно сюжету фильма, пенсионер Эд переезжает в дом семьи своей дочери. Двенадцатилетний внук Эда просто в бешенстве, ведь деду отдали его любимую комнату, а самого парня переселили на чердак. Не думая о последствиях, мальчик объявляет дедуле войну. Но пенсионер оказывается не так прост, ведь он был на настоящей войне и как старый солдат готов нести потери. Главную роль в картине сыграл американский актер Роберт Де Ниро.
На втором месте в рейтинге российская комедия Михаила Сегала "Глубже!", собравшая за выходные 31,4 миллиона рублей, информирует портал.
Третью строчку рейтинга занял боевик Кристофера Нолана "Довод". Боевик собрал за выходные 19,5 миллиона рублей.
На четвертом месте приключенческий мультфильм "Семейка Бигфутов" режиссеров Жереми Дегрусона и Бена Стассена. Сборы картины за выходные составили 16,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров отечественная мелодрама "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой со сборами 12,9 миллиона рублей за выходные.
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КультураКино и сериалыНовости культурыМихаил СегалРоберт Де НироСветлана Ходченкова
 
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