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Мишустин рассказал о финансировании наиболее нуждающихся регионов
Ежегодно из бюджета РФ будет выделяться 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:32
2020-10-26T17:47
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Ежегодно из бюджета РФ будет выделяться 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, заявил премьер-министр России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал о финансировании наиболее нуждающихся регионов

17:32 26.10.2020 (обновлено: 17:47 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ежегодно из бюджета РФ будет выделяться 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
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