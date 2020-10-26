https://ria.ru/20201026/programmy-1581622816.html
Мишустин рассказал о финансировании наиболее нуждающихся регионов
Ежегодно из бюджета РФ будет выделяться 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:32
2020-10-26T17:32
2020-10-26T17:47
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Ежегодно из бюджета РФ будет выделяться 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов, заявил премьер-министр России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на индивидуальные программы этих субъектов РФ", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.
https://ria.ru/20201026/bezrabotitsa-1581499984.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество