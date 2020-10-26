https://ria.ru/20201026/prilozhenie-1581030186.html

Учиться играя: мобильное приложение поможет детям с инвалидностью

Справиться со сложностями в обучении и общении детям с инвалидностью помогают информационные технологии. В московском центре содействия семейному воспитанию... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T16:32

хорошие новости

хорошие новости

департамент социальной защиты населения г. москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Справиться со сложностями в обучении и общении детям с инвалидностью помогают информационные технологии. В московском центре содействия семейному воспитанию "Маяк" для этого используют развивающее мобильное приложение "Сказбука", благодаря которому дети успешнее изучают новое, сообщили в департаменте труда и социальной защиты столицы.Приложение рассчитано на детей двух-семи лет и предлагает им пройти развивающие мини-игры и посмотреть мультфильмы. Главный герой — разноцветная Зебра, которая совершает морское путешествие от одного познавательного острова к другому. Дети вслед за ней проходят различные задания, которые помогают им познакомиться с цветами, формами, буквами, научиться читать по слогам и считать. Такие игры способствуют развитию эмоционального интеллекта, логики и мышления.После выполнения заданий ребенок может посмотреть мультфильм или послушать поучительную историю. А еще он получает виртуальный сундук с какой-нибудь необходимой вещью для морского путешествия.Индивидуальный подходОсобенность "Сказбуки" в том, что в приложении создается уникальный обучающий курс для ребенка в соответствии с его возрастом. Процесс игры подстраивается под успехи малыша, чтобы сохранять баланс между обучением и развлечением."В приложении есть детские игры для любого возраста. Учитывая особенности развития каждого ребенка, можно составить пошаговый индивидуальный план обучения", — говорит учитель-дефектолог Нонна Базарова.Также программа запоминает прогресс каждого ребенка. Загрузив на один планшет приложение, педагог может завести профиль для четырех детей, и в приложении будет сохраняться активность каждого из них."Благодаря "Сказбуке" у наших ребят формируются такие навыки, как способность достигать поставленных целей, ориентироваться в незнакомой среде, принимать правильные решения", — отмечает учитель-дефектолог Наталья Якименко.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы, москва