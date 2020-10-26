https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html

Как отдыхаем на новогодние праздники в 2021 году

Выходные в Новый год — 2021 продлятся с 1 по 10 января. Каким законом регулируется продолжительность каникул, нужен ли приказ о выходе на работу в праздник, как РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T12:38

подготовка к новому году

новый год

зима

праздник

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Выходные в Новый год — 2021 продлятся с 1 по 10 января. Каким законом регулируется продолжительность каникул, нужен ли приказ о выходе на работу в праздник, как переносятся выходные дни — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в России на Новый год в 2021 годуОтдыхать россияне во время новогодних праздников будут с 1 по 10 января. На работу нужно будет выйти 11-го. Ранее сенатор экономического комитета Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Он направил обращение в Минтруд. Однако предложение в итоге не поддержали. Каким законом регулируется продолжительность каникул в 2021 годуПродолжительность каникул в 2021-м регулируется постановлением правительства, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем. В 2021-м россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).Перенос выходных в январе 2021 годаПо закону в случае, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, выходной переносится на следующий после праздничного трудовой день. В постановлении правительства предусматривается перенос в 2021 году следующих выходных дней: с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. И с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря.Нужен ли приказ о графике работы в январе 2021 годаСогласно Трудовому кодексу, приказ о графике работы в праздничные дни издается в обязательном порядке. Документ, как правило, формируется на бланке компании с подписью директора или других ответственных лиц. Ему присваивается номер и дата. Там указывается, как отдыхаем в январе, когда выходим на работу после новогодних праздников. Документ размещается на рабочем портале, рассылается сотрудникам по электронной почте.Нужен ли приказ о выходе на работу в праздникВыход на работу в нерабочие праздничные дни регламентирует 113-я статья Трудового кодекса. Привлечение сотрудников к работе без их согласия не допускается. Если есть такая необходимость, нужно заранее поставить в известность коллектив. Вызвать человека без его разрешения можно в исключительных случаях: например, для предотвращения или устранения последствий катастрофы, выполнения неотложных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств. Чаще всего в праздничные дни продолжают работать организации, поддерживающие жизнеобеспечение населенных пунктов.Выходные на Новый год в 2021 году при пятидневной и шестидневной рабочей неделеНерабочие праздничные дни едины для всех, независимо от количества трудовых дней в неделе. Согласно ТК, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 31 декабря, трудиться можно будет меньше обычного. Когда праздники закончатся, все работают в обычном режиме. При пятидневной неделе предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. При шестидневной неделе один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается, как правило, в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания.

https://ria.ru/20201016/prazdnik-1580082072.html

https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580072487.html

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

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зима

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подготовка к новому году, новый год, зима, праздник, общество