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В Азовском море прекратили поиски моряков с танкера
Поисково-спасательная операция в Азовском море, где моряков выбросило за борт взорвавшегося танкера, прекращена, надежды найти их живыми не осталось, сообщил... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:24
2020-10-26T11:49
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Поисково-спасательная операция в <u><a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a></u>, где моряков выбросило за борт взорвавшегося танкера, прекращена, надежды найти их живыми не осталось, сообщил РИА Новости представитель <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/">Росморречфлота</a></u> Алексей Кравченко."Морской спасательный центр "Тамань" объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа аварийного танкера "Генерал Ази Асланов", - сказал Кравченко.По его словам, все привлеченные к поискам суда возвращаются к местам базирования.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <u><a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/">Керченского пролива</a></u> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в <u><a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/">Ростов-на-Дону</a></u>, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой отбуксировано на якорную стоянку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/tanker-1581532421.html
азовское море
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азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

В Азовском море прекратили поиски моряков с танкера

11:24 26.10.2020 (обновлено: 11:49 26.10.2020)
 
© Фото : Морская спасательная службаПоисково-спасательная операция после взрыва на танкере "Генерал Азии Асланов"
Поисково-спасательная операция после взрыва на танкере Генерал Азии Асланов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Морская спасательная служба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Азовском море, где моряков выбросило за борт взорвавшегося танкера, прекращена, надежды найти их живыми не осталось, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
"Морской спасательный центр "Тамань" объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа аварийного танкера "Генерал Ази Асланов", - сказал Кравченко.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:48
Танкер в Азовском море начал частично разрушаться
По его словам, все привлеченные к поискам суда возвращаются к местам базирования.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой отбуксировано на якорную стоянку.
 
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Азовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
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