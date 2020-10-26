https://ria.ru/20201026/poisk-1581540258.html

В Азовском море прекратили поиски моряков с танкера

Поисково-спасательная операция в Азовском море, где моряков выбросило за борт взорвавшегося танкера, прекращена, надежды найти их живыми не осталось, сообщил... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:24

2020-10-26T11:24

2020-10-26T11:49

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Поисково-спасательная операция в <u><a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a></u>, где моряков выбросило за борт взорвавшегося танкера, прекращена, надежды найти их живыми не осталось, сообщил РИА Новости представитель <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/">Росморречфлота</a></u> Алексей Кравченко."Морской спасательный центр "Тамань" объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа аварийного танкера "Генерал Ази Асланов", - сказал Кравченко.По его словам, все привлеченные к поискам суда возвращаются к местам базирования.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <u><a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/">Керченского пролива</a></u> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в <u><a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/">Ростов-на-Дону</a></u>, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой отбуксировано на якорную стоянку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/tanker-1581532421.html

азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия