https://ria.ru/20201026/pogoda-1581539748.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Сухая, теплая погода с южным ветром будет преобладать на этой неделе в Москве, и только в пятницу может пройти небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:22

2020-10-26T11:22

2020-10-26T11:22

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сухая, теплая погода с южным ветром будет преобладать на этой неделе в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, и только в пятницу может пройти небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Погода на этой неделе в Москве будет довольно устойчивая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков у нас не ожидается, только в пятницу во второй половине дня местами может собраться небольшой дождь. Ночи останутся довольно теплыми, в Москве минимальная температура плюс 5 - плюс 7, по области - 2-7 выше нуля. Дневная температура в городе будет колебаться у отметки 10-12 градусов, по области от 5 до 12 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что сохранится южное направление ветра, и подчеркнула, что существенных перемен в погоде в сторону холода пока не ожидается.

https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество