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https://ria.ru/20201026/pogoda-1581539748.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Сухая, теплая погода с южным ветром будет преобладать на этой неделе в Москве, и только в пятницу может пройти небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:22
2020-10-26T11:22
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сухая, теплая погода с южным ветром будет преобладать на этой неделе в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, и только в пятницу может пройти небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Погода на этой неделе в Москве будет довольно устойчивая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков у нас не ожидается, только в пятницу во второй половине дня местами может собраться небольшой дождь. Ночи останутся довольно теплыми, в Москве минимальная температура плюс 5 - плюс 7, по области - 2-7 выше нуля. Дневная температура в городе будет колебаться у отметки 10-12 градусов, по области от 5 до 12 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что сохранится южное направление ветра, и подчеркнула, что существенных перемен в погоде в сторону холода пока не ожидается.
https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

11:22 26.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве.
Отдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сухая, теплая погода с южным ветром будет преобладать на этой неделе в Москве, и только в пятницу может пройти небольшой дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода на этой неделе в Москве будет довольно устойчивая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков у нас не ожидается, только в пятницу во второй половине дня местами может собраться небольшой дождь. Ночи останутся довольно теплыми, в Москве минимальная температура плюс 5 - плюс 7, по области - 2-7 выше нуля. Дневная температура в городе будет колебаться у отметки 10-12 градусов, по области от 5 до 12 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что сохранится южное направление ветра, и подчеркнула, что существенных перемен в погоде в сторону холода пока не ожидается.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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