https://ria.ru/20201026/pitt-1581526760.html

Фото "новой девушки" Брэда Питта в спальне поразило фанатов

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, поразила поклонников своим селфи в спальне. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:19

2020-10-26T10:19

2020-10-26T10:19

брэд питт (уильям бредли)

франция

лос-анджелес

париж

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/" target="_blank" data-auto="true">Брэдом Питтом</a>, поразила поклонников своим селфи в спальне.На снимке она позирует перед зеркалом в ярком облегающем платье с разноцветным принтом и большим вырезом под грудью.Фото вызвало бурные обсуждения среди подписчиков, большинство из которых восхитились внешним видом Потуральски."Райская девушка", - написала vandmspa."Я потерял дар речи", - отметил armcorrbett."Невероятно элегантный образ", - подчеркнула belindamorris.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, чтобы встретиться с Питтом в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. После этого они отправились на частном самолете на юг <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, чтобы провести там время.

https://ria.ru/20201009/moshennichestvo-1579080353.html

франция

лос-анджелес

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэд питт (уильям бредли), франция, лос-анджелес, париж