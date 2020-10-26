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https://ria.ru/20201026/pitt-1581526760.html
Фото "новой девушки" Брэда Питта в спальне поразило фанатов
Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, поразила поклонников своим селфи в спальне. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:19
2020-10-26T10:19
брэд питт (уильям бредли)
франция
лос-анджелес
париж
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/" target="_blank" data-auto="true">Брэдом Питтом</a>, поразила поклонников своим селфи в спальне.На снимке она позирует перед зеркалом в ярком облегающем платье с разноцветным принтом и большим вырезом под грудью.Фото вызвало бурные обсуждения среди подписчиков, большинство из которых восхитились внешним видом Потуральски."Райская девушка", - написала vandmspa."Я потерял дар речи", - отметил armcorrbett."Невероятно элегантный образ", - подчеркнула belindamorris.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт&nbsp;встречается&nbsp;с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, чтобы встретиться с Питтом в&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. После этого они отправились на частном самолете на юг&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, чтобы провести там время.
https://ria.ru/20201009/moshennichestvo-1579080353.html
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брэд питт (уильям бредли), франция, лос-анджелес, париж

Фото "новой девушки" Брэда Питта в спальне поразило фанатов

10:19 26.10.2020
 
© Фото : @nico.poturНиколь Потуральски
Николь Потуральски - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : @nico.potur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, поразила поклонников своим селфи в спальне.
На снимке она позирует перед зеркалом в ярком облегающем платье с разноцветным принтом и большим вырезом под грудью.
"Будь красочным", - написала модель.
Фото вызвало бурные обсуждения среди подписчиков, большинство из которых восхитились внешним видом Потуральски.
"Райская девушка", - написала vandmspa.
"Я потерял дар речи", - отметил armcorrbett.
"Невероятно элегантный образ", - подчеркнула belindamorris.
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:44Шоубиз
"Обещал жениться": американка подала в суд на Брэда Питта
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время.
 
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Брэд Питт (Уильям Бредли)ФранцияЛос-АнджелесПариж
 
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