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Туризм
https://ria.ru/20201026/peru-1581591374.html
Еще одна страна откроет границы для туристов в ноябре
С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:06
2020-10-26T17:06
туристы
туризм
коронавирус covid-19
мехико
туризм
новости - туризм
лос-анджелес
нью-йорк (город)
перу
хьюстон
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/peru-borders-reopening" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Граждане из семи южноамериканских стран получили возможность посещать это государство еще с 5 октября, а с 1 ноября посмотреть на Мачу-Пикчу и другие достопримечательности смогут путешественники из Северной и Центральной Америки. Полеты в Лиму будут разрешены, в частности, из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона и Торонто, как и из Буэнос-Айреса, Мехико, Сан-Паулу.Рейсы в Европу могут быть добавлены в расписание в ближайшее время, хотя во многих странах континента сейчас наблюдается вторая волна COVID-19.Прибывающие в Перу должны иметь справку с отрицательных результатом теста на COVID-19, пообещать соблюдать двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов заболевания. В общественных местах придется носить маски.При выезде из страны туристы также должны сдать тест на коронавирус и не иметь симптомов этого заболевания.В Перу с начала октября открыты магазины и рестораны, только число посетителей в них сокращено вполовину от обычного. С 1 ноября путешественники смогут посещать Мачу-Пикчу, правда, число людей, одновременно прибывающих в город, сокращено на треть. Другие музеи и археологические памятники работают с половинной нагрузкой.
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html
мехико
лос-анджелес
нью-йорк (город)
перу
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туристы, коронавирус covid-19, мехико, туризм, новости - туризм, лос-анджелес, нью-йорк (город), перу, хьюстон, майами, буэнос-айрес (город)

Еще одна страна откроет границы для туристов в ноябре

17:06 26.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet.
Граждане из семи южноамериканских стран получили возможность посещать это государство еще с 5 октября, а с 1 ноября посмотреть на Мачу-Пикчу и другие достопримечательности смогут путешественники из Северной и Центральной Америки. Полеты в Лиму будут разрешены, в частности, из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона и Торонто, как и из Буэнос-Айреса, Мехико, Сан-Паулу.
Рейсы в Европу могут быть добавлены в расписание в ближайшее время, хотя во многих странах континента сейчас наблюдается вторая волна COVID-19.
Прибывающие в Перу должны иметь справку с отрицательных результатом теста на COVID-19, пообещать соблюдать двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов заболевания. В общественных местах придется носить маски.
При выезде из страны туристы также должны сдать тест на коронавирус и не иметь симптомов этого заболевания.
В Перу с начала октября открыты магазины и рестораны, только число посетителей в них сокращено вполовину от обычного. С 1 ноября путешественники смогут посещать Мачу-Пикчу, правда, число людей, одновременно прибывающих в город, сокращено на треть. Другие музеи и археологические памятники работают с половинной нагрузкой.
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