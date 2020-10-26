https://ria.ru/20201026/peru-1581591374.html

Еще одна страна откроет границы для туристов в ноябре

С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:06

2020-10-26T17:06

2020-10-26T17:06

туристы

туризм

коронавирус covid-19

мехико

туризм

новости - туризм

лос-анджелес

нью-йорк (город)

перу

хьюстон

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/peru-borders-reopening" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Граждане из семи южноамериканских стран получили возможность посещать это государство еще с 5 октября, а с 1 ноября посмотреть на Мачу-Пикчу и другие достопримечательности смогут путешественники из Северной и Центральной Америки. Полеты в Лиму будут разрешены, в частности, из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона и Торонто, как и из Буэнос-Айреса, Мехико, Сан-Паулу.Рейсы в Европу могут быть добавлены в расписание в ближайшее время, хотя во многих странах континента сейчас наблюдается вторая волна COVID-19.Прибывающие в Перу должны иметь справку с отрицательных результатом теста на COVID-19, пообещать соблюдать двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов заболевания. В общественных местах придется носить маски.При выезде из страны туристы также должны сдать тест на коронавирус и не иметь симптомов этого заболевания.В Перу с начала октября открыты магазины и рестораны, только число посетителей в них сокращено вполовину от обычного. С 1 ноября путешественники смогут посещать Мачу-Пикчу, правда, число людей, одновременно прибывающих в город, сокращено на треть. Другие музеи и археологические памятники работают с половинной нагрузкой.

https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html

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лос-анджелес

нью-йорк (город)

перу

хьюстон

майами

буэнос-айрес (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, мехико, туризм, новости - туризм, лос-анджелес, нью-йорк (город), перу, хьюстон, майами, буэнос-айрес (город)