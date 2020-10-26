https://ria.ru/20201026/pereezd-1581507019.html

Исследование показало предпочтения россиян при переезде в другие регионы

Россияне, находящиеся в поиске работы, хотят переехать в Москву из-за более высокой зарплаты, а в Краснодар — из-за комфортного климата, показало исследование... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T06:17

2020-10-26T06:17

2020-10-26T10:55

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a>, находящиеся в поиске работы, хотят переехать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> из-за более высокой зарплаты, а в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank">Краснодар</a> — из-за комфортного климата, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно его данным, пятая часть россиян (20%) хочет переехать в другой регион страны, более трети (39%) периодически думают об этом, менее трети (31%) не хотят, еще десять процентов не думали об этом или затруднились ответить на вопрос. Наиболее высока доля тех, кто хочет переехать в другой регион, среди респондентов из Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), меньше всего — в Москве (шесть процентов) и Санкт-Петербурге (семь процентов).Говоря о причинах, которые подталкивают их к переезду, большинство респондентов из Архангельской области назвали плохую экологию и некомфортный климат (53%), из Коми — низкие зарплаты (62%). К переезду из Москвы и Санкт-Петербурга респондентов также в наибольшей степени подталкивает плохая экология и климат (45%).В топ-3 регионов, в которые хотели бы переехать респонденты, мечтающие или задумавшиеся о переезде, попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%). В качестве наиболее привлекательной характеристики Москвы большинство респондентов (85%) назвали более высокий уровень зарплаты, Краснодарский край привлекает россиян комфортными климатическими условиями и хорошей экологией (88%), а Санкт-Петербург (61%) — комфортной городской средой.Респонденты, отметившие, что они не готовы переехать в другой регион страны, в большинстве случаев объясняют это тем, что их все устраивает в родном регионе (64%), четверть из них говорит, что не хочет уезжать далеко от родственников (26%), еще 17% останавливают затраты на переезд и аренду жилья. Наиболее высока доля тех, кого все устраивает в родном регионе, среди москвичей (75%).Исследование проводилось в сентябре и октябре 2020 года среди 10 205 соискателей.

https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html

https://ria.ru/20200524/1571883563.html

Ольга Занкова почти нет производства? чушь))) 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество