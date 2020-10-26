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https://ria.ru/20201026/pensii-1581609498.html
Крашенинников рассказал об индексации пенсий в 2021-2023 годах
Индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021-2023 годы, дополнительного регулирования в законодательстве для этого не требуется, пояснил РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:42
2020-10-26T21:25
александр жуков
павел крашенинников
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021-2023 годы, дополнительного регулирования в законодательстве для этого не требуется, пояснил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Ранее первый вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrZHukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Жуков</a>, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что ГД до конца года может принять блок законопроектов по социальным поправкам к конституции."Они (нормы об индексации. — Прим. ред.) все в бюджете есть", — пояснил Крашенинников.По его словам, дополнительного изменения законодательства для этого не потребуется. Отвечая на уточняющий вопрос, регулируется ли это исключительно бюджетом, парламентарий ответил: "Конечно".
https://ria.ru/20201021/mintrud-1580870364.html
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александр жуков, павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников рассказал об индексации пенсий в 2021-2023 годах

16:42 26.10.2020 (обновлено: 21:25 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021-2023 годы, дополнительного регулирования в законодательстве для этого не требуется, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что ГД до конца года может принять блок законопроектов по социальным поправкам к конституции.
"Они (нормы об индексации. — Прим. ред.) все в бюджете есть", — пояснил Крашенинников.
По его словам, дополнительного изменения законодательства для этого не потребуется. Отвечая на уточняющий вопрос, регулируется ли это исключительно бюджетом, парламентарий ответил: "Конечно".
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Александр ЖуковПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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