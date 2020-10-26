Нарышкин рассказал о роли разведки в производстве пенициллина в СССР
13:26 26.10.2020 (обновлено: 14:35 26.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он.
В авторской статье для журнала "Национальная оборона" Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение — приоритетное направление НТР, которая отмечает сегодня 95-летие.
Двадцать шестого октября 1925-го Феликс Дзержинский направил в Иностранный отдел ОГПУ (подразделение внешней разведки СССР) записку о создании при нем "органа информации о достижениях заграничной техники".
"Крустозин"
Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина.
Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием "Крустозин". Причем его эффективность оказалась выше, чем у зарубежных аналогов. С началом широкого применения препарата смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80 процентов, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций.