https://ria.ru/20201026/penitsillin-1581566625.html

Нарышкин рассказал о роли разведки в производстве пенициллина в СССР

Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:26

2020-10-26T13:26

2020-10-26T14:35

феликс дзержинский

сергей нарышкин

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> пенициллина, рассказал директор СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/">Сергей Нарышкин</a>.Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он.В авторской статье для журнала <a href="https://oborona.ru/">"Национальная оборона"</a> Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение — приоритетное направление НТР, которая отмечает сегодня 95-летие.Двадцать шестого октября 1925-го <a href="http://ria.ru/person_Feliks_Dzerzhinskijj/">Феликс Дзержинский</a> направил в Иностранный отдел ОГПУ (подразделение внешней разведки СССР) записку о создании при нем "органа информации о достижениях заграничной техники". "Крустозин"Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина.Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием "Крустозин". Причем его эффективность оказалась выше, чем у зарубежных аналогов. С началом широкого применения препарата смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80 процентов, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций.

https://ria.ru/20201026/razvedka-1581559526.html

https://ria.ru/20200507/1571061849.html

Vlad Rus И список украденного можно долго продолжать. 17

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ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феликс дзержинский, сергей нарышкин, ссср, общество