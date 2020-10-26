Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/penitsillin-1581566625.html
Нарышкин рассказал о роли разведки в производстве пенициллина в СССР
Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:26
2020-10-26T14:35
феликс дзержинский
сергей нарышкин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_0:158:3080:1891_1400x0_80_0_0_db950bf55ac8beac3877d2c4612262df.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> пенициллина, рассказал директор СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/">Сергей Нарышкин</a>.Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он.В авторской статье для журнала <a href="https://oborona.ru/">"Национальная оборона"</a> Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение — приоритетное направление НТР, которая отмечает сегодня 95-летие.Двадцать шестого октября 1925-го <a href="http://ria.ru/person_Feliks_Dzerzhinskijj/">Феликс Дзержинский</a> направил в Иностранный отдел ОГПУ (подразделение внешней разведки СССР) записку о создании при нем "органа информации о достижениях заграничной техники". "Крустозин"Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина.Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием "Крустозин". Причем его эффективность оказалась выше, чем у зарубежных аналогов. С началом широкого применения препарата смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80 процентов, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций.
https://ria.ru/20201026/razvedka-1581559526.html
https://ria.ru/20200507/1571061849.html
И список украденного можно долго продолжать.
17
10
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_f2ecd2073298d4d70161b9e1980bdc8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феликс дзержинский, сергей нарышкин, ссср, общество

Нарышкин рассказал о роли разведки в производстве пенициллина в СССР

13:26 26.10.2020 (обновлено: 14:35 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он.
В авторской статье для журнала "Национальная оборона" Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение — приоритетное направление НТР, которая отмечает сегодня 95-летие.
Двадцать шестого октября 1925-го Феликс Дзержинский направил в Иностранный отдел ОГПУ (подразделение внешней разведки СССР) записку о создании при нем "органа информации о достижениях заграничной техники".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 12:54
Нарышкин рассказал, как советская разведка добыла чертежи для Ту-4

"Крустозин"

Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина.
Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием "Крустозин". Причем его эффективность оказалась выше, чем у зарубежных аналогов. С началом широкого применения препарата смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80 процентов, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций.
Знамя Победы над рейхстагом - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 03:1175 лет Великой Победы
Наука на войне: как разработки советских ученых приближали победу
 
Обсудить10
Феликс ДзержинскийСергей НарышкинСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния