https://ria.ru/20201026/oppo-1581543554.html

Появилась технология, отслеживающая смартфон с точностью до метра

Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации. О новой разработки китайской компании РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:42

2020-10-26T11:42

2020-10-26T11:42

риа наука

gps

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации. О новой разработки китайской компании <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/23/oppo-real-time-kinetic-positioning-algorithm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Технология, получившая название RTK, по заявлению разработчиков, позволяет достичь точности до 1 метра при навигации по смартфону. До сих пор такого позиционирования можно достичь лишь при использовании профессионального оборудования. Для алгоритма используется информация, поступающая от <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>, мобильной сети и датчиков в смартфоне, например, гироскопа. Как обещают в Oppo, RTK еще и способно уменьшать помехи сигнала.Первые смартфоны, способные обеспечить высокоточную навигацию по этому алгоритму, Oppo собирается представить уже в 2021 году.

https://ria.ru/20201026/smartfon-1581504132.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, технологии