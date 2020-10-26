Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201026/oppo-1581543554.html
Появилась технология, отслеживающая смартфон с точностью до метра
Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации. О новой разработки китайской компании РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:42
2020-10-26T11:42
риа наука
gps
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025596_0:0:3207:1804_1400x0_80_0_0_be40384a07096646acd63b43547b906c.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации. О новой разработки китайской компании <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/23/oppo-real-time-kinetic-positioning-algorithm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Технология, получившая название RTK, по заявлению разработчиков, позволяет достичь точности до 1 метра при навигации по смартфону. До сих пор такого позиционирования можно достичь лишь при использовании профессионального оборудования. Для алгоритма используется информация, поступающая от <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>, мобильной сети и датчиков в смартфоне, например, гироскопа. Как обещают в Oppo, RTK еще и способно уменьшать помехи сигнала.Первые смартфоны, способные обеспечить высокоточную навигацию по этому алгоритму, Oppo собирается представить уже в 2021 году.
https://ria.ru/20201026/smartfon-1581504132.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025596_387:0:3118:2048_1400x0_80_0_0_c42470d0fb7ac2edb3520e20e9fa5213.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
gps, технологии

Появилась технология, отслеживающая смартфон с точностью до метра

11:42 26.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
Женщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм высокоточного позиционирования гаджетов при навигации. О новой разработки китайской компании сообщает Gizmochina.
Технология, получившая название RTK, по заявлению разработчиков, позволяет достичь точности до 1 метра при навигации по смартфону. До сих пор такого позиционирования можно достичь лишь при использовании профессионального оборудования.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 03:20
Эксперт назвал причины для отказа от смартфона в 2021 году
Для алгоритма используется информация, поступающая от GPS, мобильной сети и датчиков в смартфоне, например, гироскопа. Как обещают в Oppo, RTK еще и способно уменьшать помехи сигнала.
Первые смартфоны, способные обеспечить высокоточную навигацию по этому алгоритму, Oppo собирается представить уже в 2021 году.
 
Обсудить2
РИА НаукаGPSТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния