https://ria.ru/20201026/opasno-1581624145.html

Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:37

2020-10-26T17:37

2020-10-26T17:37

распространение нового коронавируса

анатолий альштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a> сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19. Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. "Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом", — добавил Альтштейн. Он отметил, что толерантность может развиться не только к коронавирусу, но и к инфекциям-возбудителям туберкулеза и холеры. При этом он подчеркнул, что бессимптомное течение COVID-19 не может привести к летальному исходу. "Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется", — резюмировал Альтштейн.Ранее вирусолог Андрей Васин назвал в качестве причины бессимптомного течения коронавируса формирование к нему толерантности. Таким образом организм минимизирует последствия заражения. Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201026/bessimptomno-1581593744.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество