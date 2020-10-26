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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/opasno-1581624145.html
Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:37
2020-10-26T17:37
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a> сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19. Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. "Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом", — добавил Альтштейн. Он отметил, что толерантность может развиться не только к коронавирусу, но и к инфекциям-возбудителям туберкулеза и холеры. При этом он подчеркнул, что бессимптомное течение COVID-19 не может привести к летальному исходу. "Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется", — резюмировал Альтштейн.Ранее вирусолог Андрей Васин назвал в качестве причины бессимптомного течения коронавируса формирование к нему толерантности. Таким образом организм минимизирует последствия заражения. Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
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РИА Новости
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анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19

17:37 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19.
"Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН.
Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса.
"Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом", — добавил Альтштейн.
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:33Распространение нового коронавируса
Названа еще одна причина бессимптомного течения COVID-19
Он отметил, что толерантность может развиться не только к коронавирусу, но и к инфекциям-возбудителям туберкулеза и холеры. При этом он подчеркнул, что бессимптомное течение COVID-19 не может привести к летальному исходу.
"Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется", — резюмировал Альтштейн.
Ранее вирусолог Андрей Васин назвал в качестве причины бессимптомного течения коронавируса формирование к нему толерантности. Таким образом организм минимизирует последствия заражения.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.
В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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