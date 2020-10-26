https://ria.ru/20201026/oneplus-1581637884.html

OnePlus показал бюджетные смартфоны с интересными функциями

Компания OnePlus представила две доступные модели смартфонов — OnePlus Nord N10 и N100. Гаджеты получили нетипичные функции для этого бренда и новые чипсеты от... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:28

2020-10-26T18:28

2020-10-26T18:28

риа наука

qualcomm

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Компания OnePlus представила две доступные модели смартфонов — OnePlus Nord N10 и N100. Гаджеты <u><a href="https://forums.oneplus.com/threads/introducing-the-oneplus-nord-n10-5g-and-n100.1328595/" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a></u> нетипичные функции для этого бренда и новые чипсеты от <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a>.Старшая модель Nord N10 5G построена на процессоре Snapdragon 690 и умеет работать в мобильных сетях пятого поколения. 6,49-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Квадрокамера состоит из 64-Мп основного сенсора, 8-Мп широкоугольника и два вспомогательных датчика по 2 Мп.Nord N100 основан на чипе Snapdragon 460. 6,52-дюймовый экран обладает разрешением 1600 х 720 пикселей. Основных камер здесь три — 13, 2 и 2 Мп.Оба смартфона получили поддержку карт памяти и 3,5-миллиметровый аудиоджек. Эти функции довольно редко встречаются в продукции OnePlus. Модели работают с быстрой зарядкой.Телефоны будут продавать в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, где старшая версия обойдется в 350 евро (примерно 26 000 рублей по текущему курсу), а младшая — 200 евро (18 000 рублей).

https://ria.ru/20201014/oneplus-1579829058.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, технологии