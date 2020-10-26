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https://ria.ru/20201026/onegin-1581591537.html
Премьера "Евгения Онегина" в постановке Чернякова прошла с успехом в Вене
Премьера спектакля "Евгений Онегин" режиссера Дмитрия Чернякова состоялась накануне в Венской государственной опере, сообщает австрийская телерадиокомпания ORF. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:00
2020-10-26T18:00
что посмотреть
опера
дмитрий черняков
венская государственная опера
культура
музыка
новости культуры
театры
австрия
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Премьера спектакля "Евгений Онегин" режиссера Дмитрия Чернякова состоялась накануне в Венской государственной опере, <a href="https://orf.at/stories/3186744/" target="_blank">сообщает</a> австрийская телерадиокомпания ORF.По информации источника, публика очень тепло приняла венский дебют Чернякова. Музыкальным руководителем и дирижером выступил Томаш Ганус. Постановка перенесена в Вену из Большого театра, где ее играли с 2006 года.В опере приняли участие Андре Шюн из Австрии (Евгений Онегин), Анна Горячева (Ольга), Богдан Волков (Ленский) и Дмитрий Иващенко (князь Гремин). Из-за болезни сопрано Тамуны Гочашвили партию Татьяны исполнила австралийская певица Николь Кар. Особое внимание у публики вызвала работа художника по свету Глеба Фильштинского.Серия премьерных показов в Венской опере будет идти до 6 ноября, а 3 ноября трансляцию спектакля можно будет посмотреть <a href="https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/media/detail/news/live-broadcasts-from-the-vienna-state-opera/" target="_blank">онлайн</a>.
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что посмотреть , опера, дмитрий черняков, венская государственная опера, музыка, новости культуры, театры, австрия

Премьера "Евгения Онегина" в постановке Чернякова прошла с успехом в Вене

18:00 26.10.2020
 
© Фото : Wiener StaatsoperСцена из оперы "Егений Онегин" в Венской государственной опере
Сцена из оперы Егений Онегин в Венской государственной опере - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Wiener Staatsoper
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Премьера спектакля "Евгений Онегин" режиссера Дмитрия Чернякова состоялась накануне в Венской государственной опере, сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.
По информации источника, публика очень тепло приняла венский дебют Чернякова. Музыкальным руководителем и дирижером выступил Томаш Ганус. Постановка перенесена в Вену из Большого театра, где ее играли с 2006 года.
В опере приняли участие Андре Шюн из Австрии (Евгений Онегин), Анна Горячева (Ольга), Богдан Волков (Ленский) и Дмитрий Иващенко (князь Гремин).
Из-за болезни сопрано Тамуны Гочашвили партию Татьяны исполнила австралийская певица Николь Кар.
Особое внимание у публики вызвала работа художника по свету Глеба Фильштинского.
Серия премьерных показов в Венской опере будет идти до 6 ноября, а 3 ноября трансляцию спектакля можно будет посмотреть онлайн.
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Культурачто посмотретьОпераДмитрий ЧерняковВенская государственная операМузыкаНовости культурыТеатрыАвстрия
 
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