https://ria.ru/20201026/onegin-1581591537.html

Премьера "Евгения Онегина" в постановке Чернякова прошла с успехом в Вене

Премьера спектакля "Евгений Онегин" режиссера Дмитрия Чернякова состоялась накануне в Венской государственной опере, сообщает австрийская телерадиокомпания ORF. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:00

2020-10-26T18:00

2020-10-26T18:00

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Премьера спектакля "Евгений Онегин" режиссера Дмитрия Чернякова состоялась накануне в Венской государственной опере, <a href="https://orf.at/stories/3186744/" target="_blank">сообщает</a> австрийская телерадиокомпания ORF.По информации источника, публика очень тепло приняла венский дебют Чернякова. Музыкальным руководителем и дирижером выступил Томаш Ганус. Постановка перенесена в Вену из Большого театра, где ее играли с 2006 года.В опере приняли участие Андре Шюн из Австрии (Евгений Онегин), Анна Горячева (Ольга), Богдан Волков (Ленский) и Дмитрий Иващенко (князь Гремин). Из-за болезни сопрано Тамуны Гочашвили партию Татьяны исполнила австралийская певица Николь Кар. Особое внимание у публики вызвала работа художника по свету Глеба Фильштинского.Серия премьерных показов в Венской опере будет идти до 6 ноября, а 3 ноября трансляцию спектакля можно будет посмотреть <a href="https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/media/detail/news/live-broadcasts-from-the-vienna-state-opera/" target="_blank">онлайн</a>.

https://ria.ru/20200214/1564667863.html

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , опера, дмитрий черняков, венская государственная опера, музыка, новости культуры, театры, австрия