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https://ria.ru/20201026/ogranicheniya-1581673085.html
Мишустин надеется на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу
Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:15
2020-10-26T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> на встрече с премьером и членами кабмина заявил, что "все главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты". По его словам, сейчас не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день."Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очереди с необходимостью введения мер профилактики мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся", - сказал он на встрече с парламентариями."После того как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах", - добавил премьер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581558897.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин надеется на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу

22:15 26.10.2020 (обновлено: 22:21 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьером и членами кабмина заявил, что "все главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты". По его словам, сейчас не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.
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"Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очереди с необходимостью введения мер профилактики мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся", - сказал он на встрече с парламентариями.
"После того как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах", - добавил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинОбщество
 
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