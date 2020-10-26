https://ria.ru/20201026/ogranicheniya-1581673085.html
Мишустин надеется на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу
Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:15
2020-10-26T22:15
2020-10-26T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> на встрече с премьером и членами кабмина заявил, что "все главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты". По его словам, сейчас не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день."Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очереди с необходимостью введения мер профилактики мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся", - сказал он на встрече с парламентариями."После того как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах", - добавил премьер.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581558897.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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