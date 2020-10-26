Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/obyazatelstva-1581621212.html
Мишустин назвал социальные обязательства приоритетом для правительства
Правительство называет своим приоритетом соцобязательства и достижение целевых показателей, выход на стабильный экономический рост, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:25
2020-10-26T17:38
ярослав нилов
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541445_0:118:2910:1756_1400x0_80_0_0_66da4e1bafedac01819a7caed658cf41.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Правительство называет своим приоритетом соцобязательства и достижение целевых показателей, выход на стабильный экономический рост, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> по итогам встречи парламентариев с главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."Самый главный приоритет для правительства — это приоритет всех социальных обязательств, достижение целевых показателей. А самое главное — как можно быстрее встать на путь стабильного экономического роста, выйти из непростой ситуации, в которой мы находимся", - сказал Нилов.Он также отметил, что правительство находится в диалоге с парламентом, кабмин отмечает роль депутатов в подготовке бюджета.Как отмечал ранее председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, встреча депутатов с Мишустиным пройдет перед первым чтением проекта бюджета РФ, во встрече должны принять участие профильные министры и вице-премьеры.
https://realty.ria.ru/20201026/zhkkh-1581540191.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541445_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_9079203e1346fdbd6f3c95423daed93f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярослав нилов, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество

Мишустин назвал социальные обязательства приоритетом для правительства

17:25 26.10.2020 (обновлено: 17:38 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство называет своим приоритетом соцобязательства и достижение целевых показателей, выход на стабильный экономический рост, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с главой правительства Михаилом Мишустиным.
"Самый главный приоритет для правительства — это приоритет всех социальных обязательств, достижение целевых показателей. А самое главное — как можно быстрее встать на путь стабильного экономического роста, выйти из непростой ситуации, в которой мы находимся", - сказал Нилов.
Он также отметил, что правительство находится в диалоге с парламентом, кабмин отмечает роль депутатов в подготовке бюджета.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, встреча депутатов с Мишустиным пройдет перед первым чтением проекта бюджета РФ, во встрече должны принять участие профильные министры и вице-премьеры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 11:24
Правительство продлило беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ
 
Обсудить0
Ярослав НиловВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния