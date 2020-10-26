https://ria.ru/20201026/obyazatelstva-1581621212.html

Мишустин назвал социальные обязательства приоритетом для правительства

Правительство называет своим приоритетом соцобязательства и достижение целевых показателей, выход на стабильный экономический рост, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:25

2020-10-26T17:25

2020-10-26T17:38

ярослав нилов

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Правительство называет своим приоритетом соцобязательства и достижение целевых показателей, выход на стабильный экономический рост, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> по итогам встречи парламентариев с главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."Самый главный приоритет для правительства — это приоритет всех социальных обязательств, достижение целевых показателей. А самое главное — как можно быстрее встать на путь стабильного экономического роста, выйти из непростой ситуации, в которой мы находимся", - сказал Нилов.Он также отметил, что правительство находится в диалоге с парламентом, кабмин отмечает роль депутатов в подготовке бюджета.Как отмечал ранее председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, встреча депутатов с Мишустиным пройдет перед первым чтением проекта бюджета РФ, во встрече должны принять участие профильные министры и вице-премьеры.

https://realty.ria.ru/20201026/zhkkh-1581540191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество