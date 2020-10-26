https://ria.ru/20201026/mutatsii-1581670412.html

Доказательство, что коронавирус стал смертоноснее пока нет, заявили В ВОЗ

Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:56

2020-10-26T21:56

2020-10-26T22:06

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

распространение нового коронавируса

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_a3fc05333438c79ae64174611835c4df.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в понедельник эксперты <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Эксперт добавила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>.Пока указаний на опасные мутации у COVID-19 нет, добавил также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса… Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным", - отметил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/mutatsii-1580825463.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580543580.html

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире