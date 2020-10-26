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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/mutatsii-1581670412.html
Доказательство, что коронавирус стал смертоноснее пока нет, заявили В ВОЗ
Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:56
2020-10-26T22:06
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
распространение нового коронавируса
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в понедельник эксперты <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Эксперт добавила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>.Пока указаний на опасные мутации у COVID-19 нет, добавил также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса… Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным", - отметил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/mutatsii-1580825463.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580543580.html
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Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Доказательство, что коронавирус стал смертоноснее пока нет, заявили В ВОЗ

21:56 26.10.2020 (обновлено: 22:06 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в понедельник эксперты ВОЗ.
"Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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Эксперт добавила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового коронавируса.
Пока указаний на опасные мутации у COVID-19 нет, добавил также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса… Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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