https://ria.ru/20201026/mutatsii-1581670412.html
Доказательство, что коронавирус стал смертоноснее пока нет, заявили В ВОЗ
Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:56
2020-10-26T21:56
2020-10-26T22:06
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
распространение нового коронавируса
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_a3fc05333438c79ae64174611835c4df.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявили в понедельник эксперты <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Эксперт добавила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>.Пока указаний на опасные мутации у COVID-19 нет, добавил также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса… Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным", - отметил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/mutatsii-1580825463.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580543580.html
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_5da9bfaa5af778a6a8e6238f78f1f9f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире