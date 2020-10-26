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Мясников назвал разрушающие мозг болезни
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:13
2020-10-26T17:01
александр мясников (врач)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций.По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония.Он отметил, что сахарный диабет оказывает разрушительное действие по тому же принципу, что и гипертония. Кроме того, у этих двух заболеваний одинаковые органы-мишени: глаза, почки и мозг.Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, отказаться от соли, заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и регулярно употреблять таблетки.Другой причиной нейродегенеративных изменений являются прионные инфекции, инкубационный период которых может составлять десятки лет. Такие заболевания тяжело диагностировать и практически невозможно вылечить, объяснил Мясников.Разрушительно влияют на мозг и повторные травмы.Тем не менее, по его словам, большинство "болезней-разрушителей" можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и не пренебрегая консультациями врачей.
https://ria.ru/20201017/kashel-1580262436.html
https://ria.ru/20200927/ameba-1577834838.html
Его слишком много стало, пиар во время чумы (пандемии)! От вида Мясникова мозг начинает разрушаться!
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РИА Новости
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александр мясников (врач), общество

Мясников назвал разрушающие мозг болезни

16:13 26.10.2020 (обновлено: 17:01 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций.
По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония.

"Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", — сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что сахарный диабет оказывает разрушительное действие по тому же принципу, что и гипертония. Кроме того, у этих двух заболеваний одинаковые органы-мишени: глаза, почки и мозг.
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Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, отказаться от соли, заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и регулярно употреблять таблетки.
Другой причиной нейродегенеративных изменений являются прионные инфекции, инкубационный период которых может составлять десятки лет. Такие заболевания тяжело диагностировать и практически невозможно вылечить, объяснил Мясников.
Разрушительно влияют на мозг и повторные травмы.

"Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции", — добавил специалист.

Тем не менее, по его словам, большинство "болезней-разрушителей" можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и не пренебрегая консультациями врачей.
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Александр Мясников (врач)Общество
 
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