https://ria.ru/20201026/mozg-1581602249.html

Мясников назвал разрушающие мозг болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:13

2020-10-26T16:13

2020-10-26T17:01

александр мясников (врач)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций.По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония.Он отметил, что сахарный диабет оказывает разрушительное действие по тому же принципу, что и гипертония. Кроме того, у этих двух заболеваний одинаковые органы-мишени: глаза, почки и мозг.Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, отказаться от соли, заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и регулярно употреблять таблетки.Другой причиной нейродегенеративных изменений являются прионные инфекции, инкубационный период которых может составлять десятки лет. Такие заболевания тяжело диагностировать и практически невозможно вылечить, объяснил Мясников.Разрушительно влияют на мозг и повторные травмы.Тем не менее, по его словам, большинство "болезней-разрушителей" можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и не пренебрегая консультациями врачей.

https://ria.ru/20201017/kashel-1580262436.html

https://ria.ru/20200927/ameba-1577834838.html

akz84 Его слишком много стало, пиар во время чумы (пандемии)! От вида Мясникова мозг начинает разрушаться! 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), общество