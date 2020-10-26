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https://ria.ru/20201026/moratoriy-1581617244.html
МИД Германии отклонил инициативу России о моратории на РСМД в Европе
Берлин в курсе инициативы президента России Владимира Путина отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в МИД ФРГ. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:11
2020-10-26T22:48
россия
договор о рсмд
мид германии
нато
владимир путин
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Берлин в курсе инициативы президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>.По словам представителя ведомства Андреа Зассе, подобные призывы Москвы к странам НАТО "не новы".Она отметила, что Россия "многократно &lt;...&gt; объявляла о подобном моратории". При этом в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания "не заслуживающими доверия", добавила Зассе."Мы присоединяемся к этой оценке", — сказала она.Ранее Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства". Глава государства подчеркнул, что российская сторона не будет размещать на европейской части страны ракеты 9М729 при условии ответных шагов НАТО.Президент также предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и альянса в Европе.В прошлом году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20201026/otvet-1581568636.html
Что ж, Владимир Владимирович дал Германии возможность показать себя ответственным государством. Но она повела себя несамостоятельно, сослалась на натовского чиновника. И кто немцам доктор?
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Очередная многоходовочка великого стратега ?
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
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россия, договор о рсмд, мид германии, нато, владимир путин, в мире

МИД Германии отклонил инициативу России о моратории на РСМД в Европе

17:11 26.10.2020 (обновлено: 22:48 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Берлин в курсе инициативы президента России Владимира Путина отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в МИД ФРГ.
По словам представителя ведомства Андреа Зассе, подобные призывы Москвы к странам НАТО "не новы".
Она отметила, что Россия "многократно <...> объявляла о подобном моратории". При этом в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания "не заслуживающими доверия", добавила Зассе.
"Мы присоединяемся к этой оценке", — сказала она.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 13:37
В Совфеде ожидают ответные шаги НАТО после заявления Путина по ДРСМД
Ранее Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства". Глава государства подчеркнул, что российская сторона не будет размещать на европейской части страны ракеты 9М729 при условии ответных шагов НАТО.
Президент также предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и альянса в Европе.
В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
 
Обсудить107
РоссияДоговор о РСМДМИД ГерманииНАТОВладимир ПутинВ мире
 
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