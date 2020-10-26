https://ria.ru/20201026/moratoriy-1581617244.html

МИД Германии отклонил инициативу России о моратории на РСМД в Европе

Берлин в курсе инициативы президента России Владимира Путина отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в МИД ФРГ. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:11

2020-10-26T17:11

2020-10-26T22:48

россия

договор о рсмд

мид германии

нато

владимир путин

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Берлин в курсе инициативы президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>.По словам представителя ведомства Андреа Зассе, подобные призывы Москвы к странам НАТО "не новы".Она отметила, что Россия "многократно <...> объявляла о подобном моратории". При этом в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания "не заслуживающими доверия", добавила Зассе."Мы присоединяемся к этой оценке", — сказала она.Ранее Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства". Глава государства подчеркнул, что российская сторона не будет размещать на европейской части страны ракеты 9М729 при условии ответных шагов НАТО.Президент также предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и альянса в Европе.В прошлом году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201026/otvet-1581568636.html

Константин Имярек Что ж, Владимир Владимирович дал Германии возможность показать себя ответственным государством. Но она повела себя несамостоятельно, сослалась на натовского чиновника. И кто немцам доктор? 339

Тамбовский Волк Очередная многоходовочка великого стратега ? 287

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами. 2020-10-26T17:11 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор о рсмд, мид германии, нато, владимир путин, в мире