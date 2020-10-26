https://ria.ru/20201026/mishustin-1581672979.html

Мишустин заявил, что Россия всегда жила под санкциями

Россия всегда жила в санкциях, главное - развивать собственную экономику, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:14

2020-10-26T22:14

2020-10-26T22:19

госдума рф

геннадий зюганов

политика

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия всегда жила в санкциях, главное - развивать собственную экономику, заявил в понедельник премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на встрече с руководством <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и руководством фракций."Без сомнения, санкции - это важнейший элемент, с которым мы живем. Но уважаемый Геннадий Андреевич (<a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Зюганов</a> - ред.), не мне Вам говорить о том, что мы всегда жили с санкциями. Последние 150-200 лет Россия или <a href="http://ria.ru/location_Rossijjskaja_imperija/" target="_blank" data-auto="true">Российская империя</a> без санкций не существовала", - сказал он."Главное в этой истории - чтобы мы занимались развитием собственной экономики, развитием собственных технологий, образования, науки, медицины. Это то, собственно говоря, что и определил президент в указе по достижению национальных целей", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581204888.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий зюганов, политика, михаил мишустин, экономика