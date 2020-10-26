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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/mishustin-1581621447.html
Ряд принятых в пандемию решений продолжат действовать, заявил Мишустин
Многие решения кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:25
2020-10-26T17:56
госдума рф
экономика
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Многие решения кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сообщил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."В первую очередь они (социально-экономические риски - ред.) возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло вот такое существенное сокращение доходной базы бюджета, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей в первую очередь, ну и, конечно же, экономику страны и поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше на перспективу", - сказал он на встрече с руководством <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и парламентских фракций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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госдума рф, экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин

Ряд принятых в пандемию решений продолжат действовать, заявил Мишустин

17:25 26.10.2020 (обновлено: 17:56 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие решения кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В первую очередь они (социально-экономические риски - ред.) возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло вот такое существенное сокращение доходной базы бюджета, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей в первую очередь, ну и, конечно же, экономику страны и поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше на перспективу", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаГосдума РФЭкономикаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мишустин
 
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