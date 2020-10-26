https://ria.ru/20201026/mishustin-1581621447.html

Ряд принятых в пандемию решений продолжат действовать, заявил Мишустин

Многие решения кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:25

2020-10-26T17:25

2020-10-26T17:56

госдума рф

экономика

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581627192_0:289:2855:1895_1400x0_80_0_0_07968cdeaa3b383876de0d13e637c704.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Многие решения кабмина, принятые в условиях коронавируса, будут действовать еще какое-то время, сообщил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."В первую очередь они (социально-экономические риски - ред.) возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло вот такое существенное сокращение доходной базы бюджета, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей в первую очередь, ну и, конечно же, экономику страны и поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше на перспективу", - сказал он на встрече с руководством <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и парламентских фракций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин