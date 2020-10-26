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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/minsk-1581579103.html
Оппозиция устроила шествие в центре Минска
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и провела шествие по центральному проспекту города, сообщают РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:20
2020-10-26T16:34
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и провела шествие по центральному проспекту города, сообщают РИА Новости очевидцы.Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. Их встретили криками — "Наши дети — молодцы!" После этого колонна пошла по проспекту Независимости.В руках у участников были бело-красно-белые флаги, ленты, шары, цветы и плакаты. Они скандировали "Забастовка", "Присоединяйся", "Уходи", "Каждый день" и другие лозунги. Шествующим сигналили автомобили, их приветствовали люди с противоположной стороны проспекта, а также жители соседних домов.По словам очевидцев, с окраин Минска в центр города направилась колонна силовиков, ГАИ и спецтехники, движение по проспекту ограничено.Ультиматум ТихановскойНакануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выдвинула властям в середине октября. Она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Вчера она заявила о начале "общенациональной забастовки". Некоторые местные СМИ и Telegram-каналы написали, что на предприятиях республики начались стачки.По данным РИА Новости, крупнейшие белорусские заводы — Мозырский НПЗ, "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот", БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный — продолжают работать.Пока нет сведений о ситуации на предприятиях "Газпром трансгаз Беларусь", "Савушкин продукт" и на Белорусском металлургическом заводе.По мнению экспертов, раскачать обстановку в стране не получится. Замгендиректора Института национальной стратегии Александр Костин назвал призыв к забастовке "политической декларацией, за которой ничего не стоит".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Пока всех заводил и координаторов не выловят, так и будут хомяки шляться по улицам. Спецслужбам РБ надо как-то уже активне работать, ибо подзатянулась бодяга эта...
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Враньё!
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минск
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета.
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минск, белоруссия, в мире

Оппозиция устроила шествие в центре Минска

14:20 26.10.2020 (обновлено: 16:34 26.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и провела шествие по центральному проспекту города, сообщают РИА Новости очевидцы.
Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. Их встретили криками — "Наши дети — молодцы!" После этого колонна пошла по проспекту Независимости.
В руках у участников были бело-красно-белые флаги, ленты, шары, цветы и плакаты. Они скандировали "Забастовка", "Присоединяйся", "Уходи", "Каждый день" и другие лозунги. Шествующим сигналили автомобили, их приветствовали люди с противоположной стороны проспекта, а также жители соседних домов.
По словам очевидцев, с окраин Минска в центр города направилась колонна силовиков, ГАИ и спецтехники, движение по проспекту ограничено.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"

Ультиматум Тихановской

Накануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям в середине октября. Она потребовала от президента Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
Вчера она заявила о начале "общенациональной забастовки". Некоторые местные СМИ и Telegram-каналы написали, что на предприятиях республики начались стачки.
По данным РИА Новости, крупнейшие белорусские заводы — Мозырский НПЗ, "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот", БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный — продолжают работать.
Пока нет сведений о ситуации на предприятиях "Газпром трансгаз Беларусь", "Савушкин продукт" и на Белорусском металлургическом заводе.
По мнению экспертов, раскачать обстановку в стране не получится. Замгендиректора Института национальной стратегии Александр Костин назвал призыв к забастовке "политической декларацией, за которой ничего не стоит".
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Применят оружие". Зачем Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
 
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