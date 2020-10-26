https://ria.ru/20201026/minsk-1581579103.html

Оппозиция устроила шествие в центре Минска

Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и провела шествие по центральному проспекту города, сообщают РИА... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:20

2020-10-26T14:20

2020-10-26T16:34

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и провела шествие по центральному проспекту города, сообщают РИА Новости очевидцы.Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. Их встретили криками — "Наши дети — молодцы!" После этого колонна пошла по проспекту Независимости.В руках у участников были бело-красно-белые флаги, ленты, шары, цветы и плакаты. Они скандировали "Забастовка", "Присоединяйся", "Уходи", "Каждый день" и другие лозунги. Шествующим сигналили автомобили, их приветствовали люди с противоположной стороны проспекта, а также жители соседних домов.По словам очевидцев, с окраин Минска в центр города направилась колонна силовиков, ГАИ и спецтехники, движение по проспекту ограничено.Ультиматум ТихановскойНакануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выдвинула властям в середине октября. Она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Вчера она заявила о начале "общенациональной забастовки". Некоторые местные СМИ и Telegram-каналы написали, что на предприятиях республики начались стачки.По данным РИА Новости, крупнейшие белорусские заводы — Мозырский НПЗ, "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот", БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный — продолжают работать.Пока нет сведений о ситуации на предприятиях "Газпром трансгаз Беларусь", "Савушкин продукт" и на Белорусском металлургическом заводе.По мнению экспертов, раскачать обстановку в стране не получится. Замгендиректора Института национальной стратегии Александр Костин назвал призыв к забастовке "политической декларацией, за которой ничего не стоит".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

ralf4002 Пока всех заводил и координаторов не выловят, так и будут хомяки шляться по улицам. Спецслужбам РБ надо как-то уже активне работать, ибо подзатянулась бодяга эта... 269

vladimsam Враньё! 139

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-26T14:20 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире