Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/minsk-1581566766.html
Минская милиция сообщила о задержаниях на несанкционированных акциях
Белорусские правоохранители задержали протестующих в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:28
2020-10-26T18:20
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
минск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581632039_0:0:3168:1782_1400x0_80_0_0_4b143ce982ba5a9aaaa43029f532da50.jpg
<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома."Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил число задержанных.По словам собеседника, задержанные доставляются в территориальные отделы милиции города.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/minsk-1581495165.html
Порядок в стране будет наведён, вражеские агенты будут пойманы и уничтожены. Обманутые одумаются и пойдут работать и учиться, всё станет на своё место.
24
2
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске
Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице).
2020-10-26T13:28
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581632039_257:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_c6594f1bb50140ebec116dc6614c73de.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск, происшествия

Минская милиция сообщила о задержаниях на несанкционированных акциях

13:28 26.10.2020 (обновлено: 18:20 26.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники марша пенсионеров, врачей и студентов, который прошел от Дома правительства до площади Якуба Коласа в Минске
Участники марша пенсионеров, врачей и студентов, который прошел от Дома правительства до площади Якуба Коласа в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали протестующих в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.
"Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил число задержанных.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 23:13Протесты в Белоруссии
На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
По словам собеседника, задержанные доставляются в территориальные отделы милиции города.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
 
Обсудить2
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреМинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния