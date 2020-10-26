https://ria.ru/20201026/minsk-1581566766.html
Минская милиция сообщила о задержаниях на несанкционированных акциях
Белорусские правоохранители задержали протестующих в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:28
2020-10-26T13:28
2020-10-26T18:20
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
минск
происшествия
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома."Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил число задержанных.По словам собеседника, задержанные доставляются в территориальные отделы милиции города.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/minsk-1581495165.html
Александр Нелиберда
Порядок в стране будет наведён, вражеские агенты будут пойманы и уничтожены. Обманутые одумаются и пойдут работать и учиться, всё станет на своё место.
24
2
белоруссия
минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске
Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице).
2020-10-26T13:28
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PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск, происшествия