https://ria.ru/20201026/minsk-1581566766.html

Минская милиция сообщила о задержаниях на несанкционированных акциях

Белорусские правоохранители задержали протестующих в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:28

2020-10-26T13:28

2020-10-26T18:20

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

минск

происшествия

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома."Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил число задержанных.По словам собеседника, задержанные доставляются в территориальные отделы милиции города.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201025/minsk-1581495165.html

Александр Нелиберда Порядок в стране будет наведён, вражеские агенты будут пойманы и уничтожены. Обманутые одумаются и пойдут работать и учиться, всё станет на своё место. 24

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белоруссия

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице). 2020-10-26T13:28 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск, происшествия