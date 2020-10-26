https://ria.ru/20201026/minsk-1581543337.html

Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о срыве учебного процесса

Учебный процесс в Белоруссии на фоне появившихся в сети сообщений о якобы проходящей массовой забастовке в республике не нарушен, протестные акции студентов... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:41

2020-10-26T11:41

2020-10-26T11:41

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Учебный процесс в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на фоне появившихся в сети сообщений о якобы проходящей массовой забастовке в республике не нарушен, протестные акции студентов носят точечный характер, заявила РИА Новости пресс-секретарь белорусского минобразования Людмила Высоцкая.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что студенты местных вузов, прежде всего в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сотнями вышли на забастовку. Часть из них начали шествия по столице, другие выстраивались в цепи солидарности, утверждается в публикациях."Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - заявила Высоцкая.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире