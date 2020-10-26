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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/minsk-1581543337.html
Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о срыве учебного процесса
Учебный процесс в Белоруссии на фоне появившихся в сети сообщений о якобы проходящей массовой забастовке в республике не нарушен, протестные акции студентов... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:41
2020-10-26T11:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Учебный процесс в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на фоне появившихся в сети сообщений о якобы проходящей массовой забастовке в республике не нарушен, протестные акции студентов носят точечный характер, заявила РИА Новости пресс-секретарь белорусского минобразования Людмила Высоцкая.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что студенты местных вузов, прежде всего в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сотнями вышли на забастовку. Часть из них начали шествия по столице, другие выстраивались в цепи солидарности, утверждается в публикациях."Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - заявила Высоцкая.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о срыве учебного процесса

11:41 26.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Учебный процесс в Белоруссии на фоне появившихся в сети сообщений о якобы проходящей массовой забастовке в республике не нарушен, протестные акции студентов носят точечный характер, заявила РИА Новости пресс-секретарь белорусского минобразования Людмила Высоцкая.
В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что студенты местных вузов, прежде всего в Минске, сотнями вышли на забастовку. Часть из них начали шествия по столице, другие выстраивались в цепи солидарности, утверждается в публикациях.
"Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - заявила Высоцкая.
Производство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах
 
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