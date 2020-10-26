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Туризм
https://ria.ru/20201026/mchs-1581567495.html
МЧС поддержало идею об экипировке туристов в горах лавинными датчиками
МЧС России поддержало предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова об обязательном наличии в экипировке туристов в горной местности... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:16
2020-10-26T15:16
туристы
туризм
туризм
приэльбрусье
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> МЧС России поддержало предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова об обязательном наличии в экипировке туристов в горной местности лавинных датчиков, говорится в письме замглавы ведомства Павла Барышева.Лавинный трансивер (датчик, маячок) — это прибор, предназначенный для поиска людей. Он имеет два режима — передачи и получения сигнала."МЧС России, рассмотрев вопрос о применении лавинных датчиков в туристских путешествиях, связанных с повышенным риском для жизни, поддерживает данную инициативу", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Барышев отмечает, что в России нет нормативно правового регулирования применения путешественниками лавинных датчиков. Но спасатели МЧС в обязательном порядке применяют их.Ранее в письме на имя главы МЧС Евгения Зиничева Кутепов писал, что, несмотря на новый порядок оповещения спасательных служб о маршрутах повышенной сложности (туристы должны предоставлять информацию о направлении передвижения, опасных участках), путешественники продолжают гибнуть в горах. Но некоторых можно было бы спасти, будь у них лавинные маячки, уверен сенатор.Он привел статистику, согласно которой время, необходимое для поиска полностью погребенного пострадавшего на площади 100 квадратных метров с помощью маячка силами одного человека составляет менее 15 минут. На поиск с помощью одной обученной собаки нужно 30 минут, а быстрым зондированием силами 20 человек — четыре часа."Стоит отметить, что поисково-спасательные работы в горах с помощью трансиверов более эффективны и экономичны как по времени, так и финансово. Более того, если туристы возьмут их с собой, то сотрудники территориальных органов МЧС всегда будут иметь актуальную информацию о местонахождении путешественников", — заметил Кутепов.Он привел пример. В марте 2017 года в лавине в Приэльбрусье погибли семь сноубордистов и горнолыжников, которые катались на диком северном склоне Чегета. Одна из групп подрезала лавину, которая накрыла всех остальных. Выжил только один — 29-летний молодой человек, у которого в кармане был специальный датчик.Политик уточнил, что сейчас сноубордисты и лыжники приобретают такие маячки исключительно по собственной инициативе для своей безопасности.
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html
https://ria.ru/20201025/kity-1580982771.html
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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туристы, туризм, приэльбрусье, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МЧС поддержало идею об экипировке туристов в горах лавинными датчиками

15:16 26.10.2020
 
© Depositphotos / Rcaucino Альпинист на горе
 Альпинист на горе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / Rcaucino
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. МЧС России поддержало предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова об обязательном наличии в экипировке туристов в горной местности лавинных датчиков, говорится в письме замглавы ведомства Павла Барышева.
Лавинный трансивер (датчик, маячок) — это прибор, предназначенный для поиска людей. Он имеет два режима — передачи и получения сигнала.
"МЧС России, рассмотрев вопрос о применении лавинных датчиков в туристских путешествиях, связанных с повышенным риском для жизни, поддерживает данную инициативу", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Барышев отмечает, что в России нет нормативно правового регулирования применения путешественниками лавинных датчиков. Но спасатели МЧС в обязательном порядке применяют их.
Ранее в письме на имя главы МЧС Евгения Зиничева Кутепов писал, что, несмотря на новый порядок оповещения спасательных служб о маршрутах повышенной сложности (туристы должны предоставлять информацию о направлении передвижения, опасных участках), путешественники продолжают гибнуть в горах. Но некоторых можно было бы спасти, будь у них лавинные маячки, уверен сенатор.
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Он привел статистику, согласно которой время, необходимое для поиска полностью погребенного пострадавшего на площади 100 квадратных метров с помощью маячка силами одного человека составляет менее 15 минут. На поиск с помощью одной обученной собаки нужно 30 минут, а быстрым зондированием силами 20 человек — четыре часа.
"Стоит отметить, что поисково-спасательные работы в горах с помощью трансиверов более эффективны и экономичны как по времени, так и финансово. Более того, если туристы возьмут их с собой, то сотрудники территориальных органов МЧС всегда будут иметь актуальную информацию о местонахождении путешественников", — заметил Кутепов.
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Он привел пример. В марте 2017 года в лавине в Приэльбрусье погибли семь сноубордистов и горнолыжников, которые катались на диком северном склоне Чегета. Одна из групп подрезала лавину, которая накрыла всех остальных. Выжил только один — 29-летний молодой человек, у которого в кармане был специальный датчик.
Политик уточнил, что сейчас сноубордисты и лыжники приобретают такие маячки исключительно по собственной инициативе для своей безопасности.
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