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РИА Наука
https://ria.ru/20201026/luna-1581628545.html
NASA подтвердило наличие воды на солнечной стороне Луны
Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:00
2020-10-27T00:12
риа наука
луна
физика
космос - риа наука
наса
сша
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-01222-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Astronomy. Еще в одной <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1198-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">статье</a> в том же журнале авторы оценивают объемы этой воды и подробно описывают, где ее искать.Ранее спектральные исследования уже обнаруживали на поверхности Луны, особенно вблизи ее южного полюса, признаки гидратации. Однако детальность не позволяла отличить свободную воду от гидроксильной группы, связанной в минералах.Новые данные, полученные с помощью спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, установленного на борту летящего в стратосфере самолета, позволяют говорить о явном наличии спектральной сигнатуры H<sub>2</sub>O, которая нехарактерна для других гидроксильных соединений.Ученые проекта SOFIA обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.В другом исследовании Пол Хейн (Paul Hayne) из Департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета в Боулдере вместе с коллегами из других университетов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> изучили распределение на поверхности Луны так называемых холодных ловушек — областей, которые всегда находятся в тени и в которые никогда не проникают лучи Солнца.По оценкам ученых, температура в этих областях постоянно находится на уровне около минус 180 градусов Цельсия, и если в эти ловушки когда-то попала вода, она там будет оставаться бесконечно долго в замороженном состоянии.Помимо крупных затененных участков, авторы обнаружили множество мелких холодных ловушек — до одного сантиметра в диаметре, большинство из них — в приполярных областях. Основываясь на данных, полученных с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, исследователи подсчитали, что суммарно до сорока тысяч квадратных километров лунной поверхности могут быть покрыты водяным льдом."Если вы представите, что стоите на поверхности Луны рядом с одним из ее полюсов, вы повсюду увидите тени, — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова Пола Хейна. — Многие из этих крошечных теней могут быть полны льда".Более крупные скопления льда, по мнению ученых, нужно искать в крупных затененных кратерах, на дно которых никогда не проникают лучи солнечного света, — таких как Шеклтон или Шумейкер, расположенные вблизи южного полюса Луны.Исследователи отмечают, что их оценка касается возможных, а не достоверно доказанных объемов воды. Вода на Луне должна быть, считают ученые, так как она в течение миллиардов лет доставлялась туда кометами и астероидами и вполне могла сохраняться в холодных ловушках.По мнению авторов, результаты их исследований имеют важнейшее значение для будущих миссий на Луну."Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего остального", — говорит Хейн.Исследователи считают, что развертывание лунных баз нужно планировать в полярных областях Луны, где водяной лед должен присутствовать практически повсеместно.
https://ria.ru/20200925/luna-1577778199.html
https://ria.ru/20201022/ekzoplanety-1580964727.html
Они Вас так в детстве сильно обидели???
15
Ну усё.... теперь осталось собрать команду из "древних копателей морей", и Луна будет освоена. Плюс ещё одна гордость у соседей.
13
6
луна
сша
РИА Новости
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луна, физика, космос - риа наука, наса, сша

NASA подтвердило наличие воды на солнечной стороне Луны

19:00 26.10.2020 (обновлено: 00:12 27.10.2020)
 
© NASA / GSFC/Arizona State UniversityДолина Таурус-Литтроу, снятый космическим кораблем NASA Lunar Reconnaissance Orbiter
Долина Таурус-Литтроу, снятый космическим кораблем NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© NASA / GSFC/Arizona State University
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Еще в одной статье в том же журнале авторы оценивают объемы этой воды и подробно описывают, где ее искать.
Ранее спектральные исследования уже обнаруживали на поверхности Луны, особенно вблизи ее южного полюса, признаки гидратации. Однако детальность не позволяла отличить свободную воду от гидроксильной группы, связанной в минералах.
Новые данные, полученные с помощью спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, установленного на борту летящего в стратосфере самолета, позволяют говорить о явном наличии спектральной сигнатуры H2O, которая нехарактерна для других гидроксильных соединений.
Ученые проекта SOFIA обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.
В другом исследовании Пол Хейн (Paul Hayne) из Департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета в Боулдере вместе с коллегами из других университетов США изучили распределение на поверхности Луны так называемых холодных ловушек — областей, которые всегда находятся в тени и в которые никогда не проникают лучи Солнца.
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Ученые впервые измерили дозу облучения на поверхности Луны
По оценкам ученых, температура в этих областях постоянно находится на уровне около минус 180 градусов Цельсия, и если в эти ловушки когда-то попала вода, она там будет оставаться бесконечно долго в замороженном состоянии.
Помимо крупных затененных участков, авторы обнаружили множество мелких холодных ловушек — до одного сантиметра в диаметре, большинство из них — в приполярных областях. Основываясь на данных, полученных с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА, исследователи подсчитали, что суммарно до сорока тысяч квадратных километров лунной поверхности могут быть покрыты водяным льдом.
"Если вы представите, что стоите на поверхности Луны рядом с одним из ее полюсов, вы повсюду увидите тени, — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова Пола Хейна. — Многие из этих крошечных теней могут быть полны льда".
Более крупные скопления льда, по мнению ученых, нужно искать в крупных затененных кратерах, на дно которых никогда не проникают лучи солнечного света, — таких как Шеклтон или Шумейкер, расположенные вблизи южного полюса Луны.
Исследователи отмечают, что их оценка касается возможных, а не достоверно доказанных объемов воды. Вода на Луне должна быть, считают ученые, так как она в течение миллиардов лет доставлялась туда кометами и астероидами и вполне могла сохраняться в холодных ловушках.
По мнению авторов, результаты их исследований имеют важнейшее значение для будущих миссий на Луну.
"Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего остального", — говорит Хейн.
Исследователи считают, что развертывание лунных баз нужно планировать в полярных областях Луны, где водяной лед должен присутствовать практически повсеместно.
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