https://ria.ru/20201026/luna-1581628545.html

NASA подтвердило наличие воды на солнечной стороне Луны

Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:00

2020-10-26T19:00

2020-10-27T00:12

риа наука

луна

физика

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сша

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-01222-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Astronomy. Еще в одной <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1198-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">статье</a> в том же журнале авторы оценивают объемы этой воды и подробно описывают, где ее искать.Ранее спектральные исследования уже обнаруживали на поверхности Луны, особенно вблизи ее южного полюса, признаки гидратации. Однако детальность не позволяла отличить свободную воду от гидроксильной группы, связанной в минералах.Новые данные, полученные с помощью спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, установленного на борту летящего в стратосфере самолета, позволяют говорить о явном наличии спектральной сигнатуры H<sub>2</sub>O, которая нехарактерна для других гидроксильных соединений.Ученые проекта SOFIA обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.В другом исследовании Пол Хейн (Paul Hayne) из Департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета в Боулдере вместе с коллегами из других университетов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> изучили распределение на поверхности Луны так называемых холодных ловушек — областей, которые всегда находятся в тени и в которые никогда не проникают лучи Солнца.По оценкам ученых, температура в этих областях постоянно находится на уровне около минус 180 градусов Цельсия, и если в эти ловушки когда-то попала вода, она там будет оставаться бесконечно долго в замороженном состоянии.Помимо крупных затененных участков, авторы обнаружили множество мелких холодных ловушек — до одного сантиметра в диаметре, большинство из них — в приполярных областях. Основываясь на данных, полученных с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, исследователи подсчитали, что суммарно до сорока тысяч квадратных километров лунной поверхности могут быть покрыты водяным льдом."Если вы представите, что стоите на поверхности Луны рядом с одним из ее полюсов, вы повсюду увидите тени, — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова Пола Хейна. — Многие из этих крошечных теней могут быть полны льда".Более крупные скопления льда, по мнению ученых, нужно искать в крупных затененных кратерах, на дно которых никогда не проникают лучи солнечного света, — таких как Шеклтон или Шумейкер, расположенные вблизи южного полюса Луны.Исследователи отмечают, что их оценка касается возможных, а не достоверно доказанных объемов воды. Вода на Луне должна быть, считают ученые, так как она в течение миллиардов лет доставлялась туда кометами и астероидами и вполне могла сохраняться в холодных ловушках.По мнению авторов, результаты их исследований имеют важнейшее значение для будущих миссий на Луну."Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего остального", — говорит Хейн.Исследователи считают, что развертывание лунных баз нужно планировать в полярных областях Луны, где водяной лед должен присутствовать практически повсеместно.

https://ria.ru/20200925/luna-1577778199.html

https://ria.ru/20201022/ekzoplanety-1580964727.html

damaskblade Они Вас так в детстве сильно обидели??? 15

Энград Суровый Ну усё.... теперь осталось собрать команду из "древних копателей морей", и Луна будет освоена. Плюс ещё одна гордость у соседей. 13

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луна

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, физика, космос - риа наука, наса, сша