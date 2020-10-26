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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/lukashenko-1581558130.html
В Кремле отказались давать советы Лукашенко
В Кремле отказались что-либо советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, поскольку любые публичные советы в данном случае будут попыткой... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:48
2020-10-26T13:07
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле отказались что-либо советовать президенту Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александру Лукашенко</a>, поскольку любые публичные советы в данном случае будут попыткой вмешательства в происходящее, чего Россия не делала и не будет делать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, политика

В Кремле отказались давать советы Лукашенко

12:48 26.10.2020 (обновлено: 13:07 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Кремле отказались что-либо советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, поскольку любые публичные советы в данном случае будут попыткой вмешательства в происходящее, чего Россия не делала и не будет делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко сейчас - жесткий разгон или диалог с протестующими.

Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 02:34
В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко
 
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
 
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