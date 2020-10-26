В Кремле отказались давать советы Лукашенко

"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко сейчас - жесткий разгон или диалог с протестующими.