В Кремле отказались давать советы Лукашенко
12:48 26.10.2020 (обновлено: 13:07 26.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Кремле отказались что-либо советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, поскольку любые публичные советы в данном случае будут попыткой вмешательства в происходящее, чего Россия не делала и не будет делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко сейчас - жесткий разгон или диалог с протестующими.
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