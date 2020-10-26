https://ria.ru/20201026/loren-1581264314.html

Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"

Софи Лорен после десятилетнего перерыва снялась в главной роли в фильме "Вся жизнь впереди" по книге Ромена Гари. В интервью Entertainment Weekly она рассказала РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T06:21

2020-10-26T06:21

2020-10-26T06:21

культура

кино и сериалы

новости культуры

софи лорен

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Софи Лорен после десятилетнего перерыва снялась в главной роли в фильме "Вся жизнь впереди" по книге Ромена Гари. В интервью Entertainment Weekly она <a href="https://ew.com/movies/sophia-loren-the-life-ahead/" target="_blank">рассказала</a> о своей работе над этим проектом.Мадам Рози (Софи Лорен) берет на себя опеку над сложным сенегальским мальчишкой Момо (Ибрагим Гайс), который оказывается вором и наркодилером. Ей приходится с ним очень непросто, но отношения начинают постепенно налаживаться, когда подросток узнает, что Рози пережила холокост.Актриса похвалила Ибрагима Гайса: "Он прекрасный и очень эмоциональный партнер. Думаю, его ждет большое будущее в этой профессии, если он ее выберет. Он никогда не смущался во время съемок и не стеснялся окружающих. Просто делал то, что нужно". Режиссер картины — сын Софи Лорен — Эдоардо Понти. Это уже третий проект, который они делают вместе.Он рассказала, что во время съемок сцены, когда ее героиня во время непогоды впадает в транс, вспоминая об ужасах прошлого, сын "не разрешал ей моргать, а под дождем это было очень сложно". Но в итоге сцена получилась очень сильной: "Я бы стала с ним работать, даже если бы это был не мой сын". Рассказывая о наиболее эмоциональных эпизодах фильма, она пояснила: "Нужно очень хорошо чувствовать момент и понимать, что с тобой происходит. И когда этот момент наступает, просто делать. И не думать больше ни о чем другом".Актриса уверена, что лента не будет ее последней."Я очень люблю кино. Знаю, что сложно отыскать подходящие истории, но бывает, что ты влюбляешься как раз в те, в которые нужно. Я никогда не перестану сниматься", — заверила Лорен.

https://ria.ru/20201022/loren-1580978365.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, софи лорен